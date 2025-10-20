Pronostico Union Saint-Gilloise-Inter: Chivu inserisce la sesta

Union Saint-Gilloise-Inter è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Arriva l’Inter, una squadra in forma, una squadra che viene da cinque vittorie di fila tra campionato e coppa e per l’Union Saint-Gilloise, formazione belga, c’è la grossa possibilità di perdere la seconda partita di fila in Europa dopo quella contro il Newcastle. Parliamo di partite in casa.

Dopo un filotto di sette match da imbattuti – ma l’anno scorso era Europa League e l’unico precedente contro squadre italiane, la Roma, è finito 1-1 – la truppa belga ha alzato sì il proprio livello, ma ha capito che, a questo livello, è difficile avere un passo importante. Una squadra, quella padrona di casa, che non riesce proprio a chiudere le partite senza subire o segnare almeno un gol: è successo in 34 match su 36 giocati in Europa.

Come detto l’Inter è in palla. Mentalmente e fisicamente. La vittoria di Roma, con abbraccio finale a Chivu, ha dato ulteriore forza ad una squadra che ha perso solamente una volta nelle ultime 16 gare giocate nella fase a gironi o League Phase dei match europei. Inoltre, in Europa, l’Inter non ha preso gol in 10 occasioni nelle undici giocate in trasferta sempre nella prima fase. Insomma, ci pare scontato che anche i numeri sono tutti dalla parte dei nerazzurri. Che vinceranno.

Come vedere Union Saint-Gilloise-Inter in diretta tv e in streaming