Pronostico PSV Eindhoven-Napoli: non finisce come le ultime 3 volte

Psv-Napoli è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quasi sicuramente Antonio Conte, tecnico del Napoli, per questa trasferta non riuscirà a recuperare né Hojlund né McTominay, entrambi assenti contro il Torino. Perdite gravissime in casa azzurra, sappiamo benissimo il peso specifico soprattutto del centrocampista scozzese. In ogni caso, possiamo comunque affermare una cosa: non finirà come le ultime tre volte.

Sì, il Napoli nelle ultime tre uscite in trasferta in Champions League ha sempre perso. Ma questo Psv, che in Olanda comunque si gioca sempre il titolo ma che in Europa non è che faccia paura, non sembra essere in grado di mettere in difficoltà i campioni d’Italia. Che vorranno interrompere la striscia della quale vi abbiamo appena parlato e anche mettersi alle spalle la sconfitta contro il Torino.

Un pareggio quindi? Potrebbe essere, anche perché il Psv ha vinto sette delle ultime 12 partite giocate in casa in Uefa contro formazioni italiani, pareggiandone due e perdendone solamente tre. Magari anche un over, perché c’è un’altra statistica che riguarda i padroni di casa che non può non essere presa in considerazione.

La sfida Psv-Napoli è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nelle ultime 11 partite di Champions League del PSV ci sono stati 45 gol, una media di 4,1 a partita. Quindi si segna tanto. E potrebbe anche essere così nella serata di martedì. Ci aspettiamo una gara da almeno tre reti complessive e anche da almeno un gol per squadra. Questa è quasi una certezza viste le statistiche. Il finale? La X ci pare la soluzione migliore.

Le probabili formazioni di Psv-Napoli

PSV (4-3-3): Kovar; Mauro Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Saibari, Veerman; Man, Til, Perisic.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkvovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, Lang; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2