Pronostico Newcastle-Benfica: succederà per la seconda volta nella storia

Newcastle-Benfica è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sette precedenti contro formazioni portoghese in competizioni Uefa, una sola vittoria: no, il bottino del Newcastle di Howe contro club lusitani non è dei migliori. Ed è arrivato decisamente il momento di invertire questa rotta.

Anche perché, pure il momento del Benfica contro formazioni inglesi non è di quelli da ricordare: le statistiche ci dicono che la squadra allenata da Mourinho non vince da otto partite contro formazioni del Regno Unito. Cinque sconfitte e tre pareggi, un bottino evidentemente misero. In poche parole, per la truppa dello Special One (che ha esordito in Champions perdendo contro il Chelsea) si profila la terza sconfitta di fila quest’anno.

Che metterebbe a serio rischio anche la possibilità di andare avanti e accedere alla seconda fase, quella a eliminazione diretta. Forse un punto potrebbe bastare a Mou, ma l’assalto del Newcastle sarà immediato spino anche da un St. James Park che sarà vestito a festa per le grandi occasioni. Quindi sarà una serata complicata per i lusitani, contro una formazione che ha dimostrato di potersela comunque giocare con tutti e che ha un carattere importante e dei giocatori importante. Inoltre si è pure sbloccato Woltemade. E ogni pallone è un pericolo.

