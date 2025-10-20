Pronostico Galatasaray-Bodo/Glimt: il trend continua

Galatasaray-Bodo è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il Bodo ancora imbattuto in Champions League, va ad affrontare un Galatasaray alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in questa manifestazione. E diciamo che il trend arrivato nel corso delle ultime uscite continuerà.
Quale? I turchi, una squadra costruita per distruggere il proprio campionato e fare bene anche in Europa, non ha mai perso le ultime tre partite contro squadre norvegesi nelle competizioni Uefa. E nemmeno ultime sei in casa ha vinto quattro volte e pareggiato due. Evidente che per i giallorossi del Bosforo ci sia un certo feeling contro queste avversarie che verrà confermato anche nel tardo pomeriggio di mercoledì quando ci sono in ballo dei punti pesantissimi. Inoltre, in casa, il Gala non perde da 29 partite se contiamo tutte le manifestazioni alle quali partecipa, quindi anche il fattore campo potrebbe e farà sicuramente la differenza in questo match.
Come vedere Galatasaray-Bodo in diretta tv e in streaming
La sfida Galatasaray-Bodo è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
Il segno GOL è quotato a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. La vittoria del Galatasaray invece, ha un valore di 1.53 su Goldbet e Lottomatica e 1.50 su Snai
Il pronostico
Match da almeno tre reti complessive – Il Bodo una lunghissima sfilza di partite nelle quali è andato a segno – con annessa vittoria dei turchi che almeno in casa non hanno rivali.
Le probabili formazioni di Galatasaray-Bodo
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardacki, Kakobs; Torreira, Gungogan; Sane, Alkgun, Yilmza; Osimhen.
BODO (4-3-3): Haikin; Sjvold, Bjortuf, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Auklend, Hogh, Hauge.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1