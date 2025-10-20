Pronostico Copenaghen-Borussia Dortmund: la numero 200 col colpaccio

Copenaghen-Borussia Dortmund è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quella contro il Copenaghen di martedì sera sarà la partita numero 200 per il Borussia Dortmund nella storia della Champions League. Un risultato importante, non storico perché prima in Germania ci è riuscito il Bayern Monaco, ovviamente, ma da bagnare con una vittoria.

Nessuna sconfitta al momento nella massima competizione europea per i gialloneri che prima hanno pareggiato con la Juventus e poi hanno vinto in casa. Sì, sono una spanna superiore rispetto al Copenaghen (3 vittorie e un pareggio nei 4 scontri diretti totali per la truppa ospite) che ha vinto solamente una volta nei 17 precedenti contro formazioni tedesche in tutte le competizioni Uefa. In questo caso ovviamente parliamo di un bottino misero, e che difficilmente verrà rimpinguato in questo match.

Trascinato dal proprio attaccante, Guirassy, autore di 16 gol nelle ultime 20 presenze in Champions League, il Borussia Dortmund ha segnato, inoltre, nelle ultime quattro gare di questa manifestazione ed è una cosa che non succedeva dal 2014-2015. Parliamo inoltre di una squadra che sì ha perso contro il Bayern Monaco nell’ultimo turno di campionato, ma che veniva prima di questa caduta da un filotto di 9 risultati utili di fila.

Come vedere Copenaghen-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming