Pronostico Bayer Leverkusen-Psg: in Europa è un’altra musica

Bayer Leverkusen-Psg è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Due soli precedenti in manifestazioni Uefa tra queste due formazioni: era la stagione 2013-2014 è il Psg vinse sia in casa che in trasferta. Non sta attraversando un grande momento in campionato la formazione campione d’Europa, superata nel corso del passato fine settimana dal Marsiglia, ma in Europa è tutta un’altra musica.
I campioni in carica hanno vinto a Barcellona nel secondo turno, confermando di fatto tutto quello che di ottimo si era visto anche al Mondiale per Club, senza contare lo scorso anno quando il Psg ha praticamente vinto tutto. E anche se il Leverkusen, al momento, è imbattuto da cinque partite di fila nella fase a gironi della Champions, (3 vittorie e 2 pareggi) questa volta la truppa di Hujlmand, arrivato al posto di Ten Hag e che fino al momento non ha mai perso, dovrà rendere onore al merito.
Anche perché non solo il livello tecnico è diverso, ma anche i numeri che accompagnano il Psg in questo match sono esaltanti: dodici vittorie nelle ultime 14 partite in Champions League – con due pareggi – in questa fase a gironi, contando ovviamente anche quelle degli anni precedenti. In tutto questo, l’unica differenza, nei numeri ma non nella sostanza, la potrebbe fare la fase difensiva di Luis Enrique, che prende quasi sempre gol. E il Leverkusen segna da 11 partite di fila.
Come vedere Bayer Leverkusen-Psg in diretta tv e in streaming
La sfida Bayer Leverkusen-Psg è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il segno GOL è quotato a 1.657 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. La vittoria del Psg, invece, ha un valore di 1.62 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai
Il pronostico
Psg vincente. Non può Luis Enrique permettersi il lusso di un altro mezzo passo falso. Sfida inoltre da almeno un gol per squadra. Quindi ci potrebbe stare anche la combo esterna, molto stuzzicante.
Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Psg
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Bade, Andrich, Tapsoba; Arthur, Fernandez, Garcia, Grimando; Tilman, Poku; Kofane.
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Pacho, Beraldo, Hernandez; Lee, Vitinha, Doue; Barcola, Ramos, Kvaratshkelia.