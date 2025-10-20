Pronostico Barcellona-Olympiacos: vittoria e record infranto

Barcellona-Olympiacos è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante l’Olympiacos, vuoi o non vuoi, abbia bazzicato nella Champions League per molti anni, con il Barcellona esistono solamente due precedenti datati 2017-2018: una vittoria catalana in casa, un pareggio in trasferta.

Non c’è dubbio che questa partita sia abbastanza indirizzata per motivi anche nascosti rispetto a quelli evidenti. Gli evidenti è che parliamo di due squadre che hanno obiettivi diversi, che hanno delle potenzialità tecniche ed economiche diverse e basta. Anche se potremmo continuare. Poi ci sono i numeri, le statistiche. E, la statistica più importante, ci dice una cosa: l’Olympiacos, nelle sedici partite giocate in precedenza in trasferta contro delle formazioni spagnoli, non ha mai vinto. Ne ha perse 14 in totale, undici delle quali tutte di fila fino alla gara di martedì sera. Non crediamo possa arrivare il momento di cambiare questo trend. Impossibile.

Inoltre, c’è anche un’occasione in casa Barcellona, precisamente in casa Lamine Yamal. Il fantastico esterno offensivo di Flick – che è tornato a vincere anche in campionato all’ultimo minuto – potrebbe trovare la presenza numero 25 in Champions League a 18 anni e 100 giorni superando il record di Zaire-Emery del Psg. Un record che lo stesso giocatore vorrà bagnare almeno con un gol. Insomma, tutto lascia presagire (ma non solo per quello che abbiamo detto) ad una semplice vittoria catalana.

Come vedere Barcellona-Olympiacos in diretta tv e in streaming