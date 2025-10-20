Pronostico Athletic Bilbao-Qarabag: emozioni assicurate

Athletic Bilbao-Qarabag è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Di sicuro ci saranno emozioni. Per un motivo anche abbastanza semplice e che riguarda la formazione azera: nessuna delle 44 partite che il Qarabag ha giocato nelle manifestazioni Uefa è finita a reti inviolate. Inoltre, la formazione ospite, ha segnato 15 volte nelle ultime cinque partite che ha giocato in Champions League.
Questo potrebbe anche non essere un numero positivo per il Bilbao, una formazione in crisi che nelle ultime nove partite ha vinto solamente una volta. Però, prima o poi, viste le caratteristiche di questa formazione, un cambio di marcia ci deve essere per forza e crediamo che sia giunto il momento giusto. Le due sconfitte in Europa collezionate fino al momento, tra Arsenal e Dorrtmund, sono ormai un ricordo, e gli spagnolo, inoltre, hanno vinto 14 volte nelle ultime 19 partite che hanno giocato in casa in Europa. Insomma, è il momento sì.
Come vedere Athletic Bilbao-Qarabag in diretta tv e in streaming
La sfida Athletic Bilbao-Qarabag è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Più che alla vittoria dell’Athletic Bilbao, che come vi abbiamo spiegato prima ci pare scontata, ci piace l’idea che anche il Qarabag, per quelli che sono i numeri che vi abbiamo mostrato prima, possa riuscire a trovare il gol. Quindi sì, in una gara da almeno tre reti complessive, vittoria spagnola.
Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Qarabag
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, LAporte, Berchiche; De Galarreta, Jaurigezar; N. William, Sancet, I. Williams; Guruzeta.
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquilyev; Borges, Pedro; Kashchuk, Leandro Andrade, Zoubir; Duran.