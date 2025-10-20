Pronostico Arsenal-Atletico Madrid: gli inglesi riscrivono la storia

Arsenal-Atletico Madrid è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nessuna come l’Arsenal in Inghilterra. La storia è stata già scritta, la voglia di continuare a farlo è tanta. I Gunners nel corso degli anni hanno vinto le ultime sei partite di Champions League contro squadra spagnole. Ricordiamo lo scorso anno contro il Real Madrid come andò a finire, e nessuno prima d’ora ci era mai riuscita.

Arteta questa estate ha preso l’attaccante ma ha trovato soprattutto una quadratura difensiva fuori dal normale. La sua formazione, infatti, è la meno battuta in Premier League e anche contro il Fulham in campionato si è visto questo blocco difensivo importante che permette di fare dei sogni altrettanto importanti per il futuro della stagione. L’Atletico all’inizio ha vissuto momenti complicati, cancellati via dalla vittoria nel derby contro il Real Madrid. Ma pensare di poter fare risultato a Londra è davvero difficile, soprattutto in questo momento.

L’Arsenal, in tutto questo, per dare ancora un quadro completo di numeri, ha vinto le ultime 14 partite di fila della fase a gironi della Champions e in 11 occasioni non ha subito reti. Ora, l’attacco dell’Atletico è sicuramente importante – con Alvarez, soprattutto, che in passato non ha mai segnato contro l’Arsenal – quindi crediamo che almeno un gol spagnolo ci possa scappare. Ma i tre punti sappiamo già dove andranno.

Come vedere Arsenal-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming