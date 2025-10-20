Pronostico Arsenal-Atletico Madrid: gli inglesi riscrivono la storia

Arsenal-Atletico Madrid è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Nessuna come l’Arsenal in Inghilterra. La storia è stata già scritta, la voglia di continuare a farlo è tanta. I Gunners nel corso degli anni hanno vinto le ultime sei partite di Champions League contro squadra spagnole. Ricordiamo lo scorso anno contro il Real Madrid come andò a finire, e nessuno prima d’ora ci era mai riuscita.
Arteta questa estate ha preso l’attaccante ma ha trovato soprattutto una quadratura difensiva fuori dal normale. La sua formazione, infatti, è la meno battuta in Premier League e anche contro il Fulham in campionato si è visto questo blocco difensivo importante che permette di fare dei sogni altrettanto importanti per il futuro della stagione. L’Atletico all’inizio ha vissuto momenti complicati, cancellati via dalla vittoria nel derby contro il Real Madrid. Ma pensare di poter fare risultato a Londra è davvero difficile, soprattutto in questo momento.
L’Arsenal, in tutto questo, per dare ancora un quadro completo di numeri, ha vinto le ultime 14 partite di fila della fase a gironi della Champions e in 11 occasioni non ha subito reti. Ora, l’attacco dell’Atletico è sicuramente importante – con Alvarez, soprattutto, che in passato non ha mai segnato contro l’Arsenal – quindi crediamo che almeno un gol spagnolo ci possa scappare. Ma i tre punti sappiamo già dove andranno.
Come vedere Arsenal-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming
La sfida Arsenal-Atletico Madrid è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il segno GOL è quotato a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai. La vittoria dell’Arsenal, invece, ha un valore di 1.58 su Goldbet e Lottomatica e 1.55 su Snai
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO
Il pronostico
Inglesi vincenti dentro una gara da almeno tre reti complessive e anche da almeno un gol per squadra. Troppi i numeri a favore della squadra di Arteta e troppa la voglia di allungare la striscia della quale vi abbiamo parlato prima. Tutto scritto.
Le probabili formazioni di Arsenal-Atletico Madrid
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Almada; Griezmann, Alvarez.