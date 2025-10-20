Pronostici West Ham-Brentford: marcatore, tiri in porta e ammoniti

West Ham-Brentford, il pronostico non solo sul marcatore, ma anche sui tiratori e gli ammoniti dell’incontro: ecco tutte le dritte

A caccia della prima vittoria sotto la guida di Nuno Espirito Santo, il West Ham ospita il Brentford nel Monday Night dell’ottava giornata di Premier League. La sensazione è che ci siano tutti i presupposti per gli Hammers per conquistare tre punti che sarebbero di vitale importanza per la loro risalita in classifica.

La rivoluzione tattica che l’allenatore portoghese apporterà passerà anche e soprattutto nel gioco sugli esterni. Basti pensare agli score realizzativi di Elanga e Callum Hudson Odoi, in grado di mettere a segno ben undici reti risultando il canale di sfogo principale delle azioni del Nottingham Forest. Con gli esterni pronti a rifornirlo, Wilson dovrebbe riuscire a fare il bello e il cattivo tempo.

Con già un gol a referto, l’inglese classe ’92 avrà il compito non solo di tenere alta la squadra, ma anche di allargare il ventaglio di soluzioni della manovra dei londinesi favorendo gli inserimenti dei centrocampisti. Ad ogni modo, vista la passività denotata dalla retroguardia del Brentford in questo scorcio di stagione, Wilson ha serie chances di inserire il suo nome nel tabellino marcatori.

Pronostici West Ham-Brentford: possibili tiratori e ammoniti

Come detto, occhio al fattore esterni. Una ‘freccia’ come Crysencio Summerville – che fino a questo punto della stagione ha tirato complessivamente quattro volte, centrando in un’occasione lo specchio di porta avversario, non è di certo un profilo da trascurare.

Con una media di tre tiri complessivi con la maglia del Leeds, l’olandese non è ancora riuscito ad imporsi tra le file del West Ham. L’occasione di questa potrebbe risultare interessante: accentrandosi sul suo piede forte, Summerville dovrebbe ritagliarsi non poche chances per andare alla conclusione e magari inquadrare lo specchio di porta avversario in almeno due circostanze. Scenario che, alla luce della svolta tattica apportata da Espirito Santo, sembra tutto fuorché utopistico.

Chiudiamo infine la nostra carrellata con i possibili ammoniti. Sono due i nomi da cerchiare…in giallo: da una parte Kayode che, oltre ad aver già ricevuto due gialli dall’inizio di stagione, se la dovrà vedere con Summerville la cui media di falli subito si attesta sul 2,87. Dall’altra Paquetà, ammonito in due occasioni e protagonista di 1,63 falli ogni 90 minuti: per entrambi il cartellino giallo non sembra essere utopia.

Wilson marcatore plus e Summerville Over 1,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 13,63 su Goldbet.

Kayode e Paquetà ammoniti plus sono bancati 10,92 volte la posta su Goldbet.