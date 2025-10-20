Pronostici Cremonese-Udinese: marcatore e tiri in porta

Cremonese-Udinese, i pronostici del match: il possibile marcatore e i tiratori della sfida

Con la chiara intenzione di muovere la propria classifica in maniera determinante, l’Udinese fa visita ad una Cremonese distante soltanto un punto. Le premesse per assistere ad una gara sostanzialmente equilibrata ci sono tutte; il che dovrebbe far sentire il suo peso anche in ottica marcatori.

A quest’altezza il discorso si incrocia con le qualità dalla cintola in su di entrambe le squadre che hanno tutte le carte in regola per far saltare il banco, puntando sui rispettivi punti di fase. Lo sanno molto bene i friulani che in attacco si affidano nuovamente al tandem costituito da Zaniolo e Davis. Proprio il bomber bianconero, sempre più a suo agio nello scacchiere di Runjaic, è la nostra scelta in chiave marcatori.

Forte fisicamente e bravo a far salire la squadra, Davis indirizza non solo il primo pressing della sua squadra ma anche il suo sviluppo di gioco. Un fattore nel proteggere il pallone dall’attacco avversario, il centravanti non dovrebbe tardare a fallire l’appuntamento con il gol: la Cremonese non concede molto ma la sensazione è che l’inglese possa ritagliarsi lo spazio sufficiente per trovare almeno un gol.

Pronostici Cremonese-Udinese: la raffica di tiratori

Entrambe le squadre hanno al proprio arco frecce grazie alle quali rendersi pericolose. Una delle più qualitative risponde sicuramente al nome di Atta che ha già avuto modo di scagliare ben sedici conclusioni complessive, nove delle quali hanno centrato lo specchio. Il centrocampista box to box non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tiri in porta neanche questa sera.

Se dovessero essere confermate le formazioni della vigilia, dovrebbe essere Vazquez a supportare Vardy e a comporre il tandem offensivo della Cremonese. Il jolly di Nicola in 272 minuti di gioco ha trovato la conclusione in tre occasioni (in media una ogni 90 minuti). Tra le mura amiche, i lombardi tendono ad alzare l’indice di pericolosità: è dunque molto probabile che Vasquez riesca quantomeno ad impensierire Okoye in almeno una circostanza.

Per i più temerari, occhio a Baschirotto. Autore di un gol contro il Milan, l’ex Lecce ha trovato la porta avversaria in ben tre occasioni. L’Udinese è però un osso duro nella marcatura sui corner: dettaglio da non trascurare, anche se la quota che vede il centrale della Cremonese scagliare almeno una conclusione merita quantomeno di essere presa in considerazione.

Davis marcatore plus, Atta e Vazquez Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 7,09 su Goldbet.

Baschirotto Over 0,5 tiro in porta plus, infine, è bancata a quota 3,05.