Pronostico Levante-Rayo Vallecano: rimandata ancora la gioia interna

Levante-Rayo Vallecano è una gara della nona giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Nella Liga, fino al momento, nessuno ha fatto meno punti in casa del Levante: un pareggio e due sconfitte per i catalani, una formazione che ospita un Rayo Vallecano che invece, prima della sosta, ha trovato la prima affermazione esterna della propria stagione. E su un campo difficile come quello della Real Sociedad.

Il fattore quindi “casa” va tranquillamente a farsi benedire in questo match. Pochissime possibilità, stando ovviamente ai numeri, che il Levante possa conquistare in questo match la sua prima vittoria stagione. Mentre è assai più probabile – gli ospiti giocheranno forti di una difesa quasi di ferro rispetto alla classifica che hanno – che il Rayo possa tornare a casa con dei punti pesantissimi per il proprio cammino. La graduatoria al momento recita, infatti, di due squadre con gli stessi punti in classifica. E dovrebbe essere così anche nel tardo pomeriggio di domenica. Che poi, infine, la X, è il risultato che uscito maggiormente nel corso degli ultimi scontri diretti tra queste due formazioni.

Come vedere Levante-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Levante-Rayo Vallecano, gara valida per la nona giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet e Lottomatica e 3.40 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Una sfida da X, questa. Una sfida che, comunque, potrebbe regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Levante-Rayo Vallecano

LEVANTE (4-4-2): Ryan; Toljan, Fuente, Moreno, Sanchez; Alvarez, Vencedor, Arriaga, Brugue; Romero, Eyong.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Lopez, Valentin; De Frutos, Palazon, A Garcia; Alemao.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1