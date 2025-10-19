Pronostico Alavés-Valencia: quante trappole in terra basca

Alavés-Valencia è una partita della nona giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Prima della sosta l’Alavés aveva centrato un importante successo in un potenziale scontro salvezza con l’Elche. Per i baschi tre punti pesanti conquistati al termine di un match più combattuto di quanto non dica il risultato finale (3-1). La sfida, infatti, è rimasta in equilibrio fino al minuto 81, quando l’attaccante Tony Martinez ha trovato il gol del 2-0, a distanza di pochi secondi dall’espulsione di Affengruber, un episodio che aveva di fatto spostato l’inerzia dell’incontro verso la formazione guidata dall’argentino Eduardo Coudet.

Vittoria che ha reso ancora più bella la classifica dell’Alavés: nel momento in cui scriviamo il club di Vitoria è undicesimo a quota 11 punti, a +5 sulla terzultima. Dietro ai baschi staziona anche il più quotato Valencia, suo prossimo avversario nel posticipo della nona giornata del massimo campionato spagnolo. I Pipistrelli erano arrivati alla sosta evidentemente a corto di energie psicofisiche, incassando due sconfitte di fila contro squadre tutt’altro che irresistibili come Real Oviedo e Girona che hanno aperto una mini-crisi. Serve al più presto una svolta e lo sa bene anche l’allenatore Carlos Corberan: nel caso in cui dovesse materializzarsi un nuovo scivolone in terra basca, anche la sua posizione diventerebbe meno solida. Il Valencia non ha mai vinto in trasferta: gli unici successi, Tarrega e compagni, li hanno ottenuto davanti al pubblico amico, contro Getafe e Athletic Bilbao. Corberan, oltretutto, a Vitoria dovrà far fronte alle assenze di Diakhaby e Ramazani.

Come vedere Alavés-Valencia in diretta tv e streaming

Alavés-Valencia, valida per la nona giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Sarà molto complicato, per il Valencia, voltare pagina in una trasferta ostica come quella di Vitoria. L’Alavés in casa finora ha perso soltanto con il Siviglia – tra l’altro è imbattuto negli ultimi sei match casalinghi con il Valencia – e quasi certamente andrà a punti anche contro i Pipistrelli in una gara da meno di tre gol totali.

Le probabili formazioni di Alavés-Valencia

ALAVES (4-4-2): Sivera; Castro, Tenaglia, Pacheco, Enriquez; Vicente, Blanco, Ibáñez, Rebbach; Toni Martínez, Boyé.

VALENCIA (4-4-2): Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Rioja, Santamaria, Javi Guerra, Diego López; Danjuma, Hugo Duro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1