Pronostici Serie B 19 ottobre: una multipla a quota 10

Serie B, è il giorno dell’attesissimo scontro in vetta tra Palermo e Modena. I rosanero puntano sul tifo del “Barbera” per battere e scavalcare gli emiliani.

Campo centrale, il “Barbera” di Palermo. Il gergo dei radiocronisti torna utile per rimarcare l’importanza della sfida d’alta classifica tra i rosanero di Pippo Inzaghi e il Modena, senza dubbio il match clou dell’ottava giornata di Serie B. Gli emiliani nel capoluogo siciliano tenteranno di difendere il primo posto, mentre Pohjanpalo e compagni fanno affidamento sui trentamila della vecchia Favorita per attuare il sorpasso e volare a quota 18 punti, uno in più dei Canarini.

Parliamo, del resto, delle due squadre che hanno brillato di più nei primi due mesi di campionato e che, non a caso, sono ancora imbattute. Le uniche a riuscirci.

L’ottima partenza del Palermo non è una sorpresa. I rosanero in estate non hanno badato a spese, affidandosi ad uno dei tecnici che la B la conosce come le sue tasche, avendola vinta più volte.

Pur totalizzando qualche pareggio di troppo, i siciliani stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per puntare alla promozione diretta in massima serie: due settimane fa il ritorno al successo contro lo Spezia (1-2), trafitto dai gol di Pierozzi e del bomber finlandese Pohjanpalo, già a quota 4 reti. Il Modena, se vogliamo, è stato ancora più continuo rispetto al Palermo e questo non era affatto preventivabile: i gialli hanno vinto quattro delle ultime cinque partite e nell’ultimo turno si sono imposti 2-0 sulla Virtus Entella, con il cannoniere Gliozzi ancora una volta determinante (5 gol). Che gara aspettarsi tra due squadre così in forma? Sarà molto probabilmente un incontro equilibrato, condito certamente da qualche gol, ma la differenza potrà farla l’ambiente, coi i 30mila del “Barbera” pronti a spingere gli uomini di Inzaghi verso una vittoria di platino.

Le previsioni sulle altre partite

L’Empoli rappresenta finora una delle delusioni di questa Serie B. Retrocessi dalla A, i toscani dopo sette turni si ritrovano fuori dalla zona playoff e già con due sconfitte sul groppone. Troppo poco per una squadra che vuole lottare per tornare subito al piano di sopra.

Durante la sosta il club azzurro ha ufficializzato il nuovo allenatore: è Alessio Dionisi, che da queste parti aveva già lavorato e pure con un certo successo, visto che nella stagione 2020-21 riportò l’Empoli in Serie A.

Nonostante per i bookmaker partano leggermente sfavoriti, i toscani venderanno cara la pelle nella sfida, molto complicata, con un Venezia – altra retrocessa dalla A – che dopo avvio non entusiasmante si è rimesso in carreggiata ed ha vinto due delle ultime tre partite (in trasferta però i lagunari sono ancora a secco di vittorie). Cercherà di riscattarsi, infine, il Catanzaro di Alberto Aquilani: dopo la lunga sfilza di pareggi i giallorossi hanno incassato la prima sconfitta a Monza e sono gli unici, insieme allo Spezia, a non aver tolto lo zero dalla casella delle vittorie. Quella con il Padova – anche i biancoscudati hanno perso nell’ultimo turno – potrebbe essere una gara molto tesa, in cui entrambe potrebbero essere condizionate dalla paura di perdere.

Serie B: possibili vincenti

Palermo (in Palermo-Modena)

Empoli o pareggio (in Empoli-Venezia)

La partita da almeno due gol complessivi

Palermo-Modena

Serie B: la partita da almeno un gol per parte

Empoli-Venezia

La partita da meno di tre gol complessivi

Catanzaro-Padova

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai. Il segno “Gol” in Empoli-Venezia è quotato invece a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

