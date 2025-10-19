Pronostici Milan-Fiorentina: marcatore e tiri in porta

Pronostici Milan-Fiorentina: la squadra di Allegri per continuare a volare, quella di Pioli alla ricerca della prima vittoria. Le nostre scelte

Nessuno si aspettava che la Fiorentina, arrivata a questo punto della stagione, dovesse ancora conquistare la prima vittoria in campionato. Eppure è così: la truppa di Pioli ha gioito solamente in Conference League, per il resto delusioni, una dietro l’altra.

Ha iniziato invece come al solito Massimiliano Allegri: pragmatismo incredibile per il livornese che ha subito dato la sua impronta alla squadra. E si giocherà lo scudetto, ovviamente, anche perché i rossoneri non hanno coppe e quindi zero impegni durante la settimana. Evidente che questo match sia indirizzato verso il Milan, anche se ha delle importanti assenze come quelle di Pulisic e Rabiot. MA contro questa Fiorentina è difficile pensare di non fare risultato pieno. Andiamo quindi, a vedere insieme, quelle che sono le nostre scelte.

Pronostici Milan-Fiorentina, gli uomini decisivi

Dal primo minuto ci sarà Rafa Leao, che prima della sosta contro la Juventus, quando è entrato in campo nel secondo tempo, ha avuto due occasioni per trovare il gol. Allegri lo dovrebbe mandare in campo dal primo minuto e il portoghese è davvero uno dei pochi in Serie A in grado di rompere gli equilibri e fare la differenza. Uno come lui il gol lo può trovare sempre.

All’inizio dell’anno sembrava potesse essere davvero l’uomo in più rispetto alla passata stagione. Non ha confermato le attese ma Loftus-Cheek ha passo e strappi per fare male alla difesa della Fiorentina. Una sua conclusione dentro lo specchio della porta è ipotizzabile. Anche se convocato, Moise Kean non è sicuro di una maglia da titolare. Quindi per quanto riguarda la formazione viola crediamo che sia Mandragora l’uomo che potrebbe trovare la conclusione. Il motivo è presto spiegato: siccome il Milan giocherà basso e sarà sempre pronto a difendere con diversi uomini, allora dalla distanza la Viola ci potrebbe provare. Senza dimenticare che il centrocampista calcia anche le punizioni dal limite.

Quindi, ricapitolando: Leao marcatore plus, Loftus-Cheek over 0,5 tiri in porta plus e Mandragora over 0,5 tiri in porta plus. Ecco le nostre scelte. 

