Pronostici Getafe-Real Madrid: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Getafe-Real Madrid, tutti i pronostici del match: marcatore e non solo, ecco la raffica di quote

L’effetto Mbappé sta letteralmente trascinando il Real Madrid di Xabi Alonso la cui risalita in campionato e i cui sussulti in Champions League stanno passando in modo sempre più decisivo dalle giocate dell’attaccante francese.

L’ex Psg si candida a ricoprire un ruolo da protagonista anche nella trasferta che vedrà le Merengues impegnate sul campo del Getafe. Partita ostica per tradizione per i Blancos che – imbottiti di assenze – potrebbero concedere qualcosina dalla cintola in giù. In zona offensiva i madrileni hanno comunque gli argomenti giusti per far saltare il banco da un momento all’altra, magari con il solito Mbappé che anche grazie ad un inizio travolgente di stagione è il candidato più autorevole a mettere a segno almeno un gol.

Getafe-Real Madrid, i pronostici della sfida: tiri in porta e ammoniti

Letteralmente rivitalizzato dal calore del suo pubblico, Borja Mayoral sa come risultare decisivo quando l’asticella si alza. L’ex bomber della Roma si è calato nella maniera più autorevole possibile nella nuova realtà, facendo il bello e il cattivo tempo. Candidato a mettere la sua firma nel tabellino marcatore, lo spagnolo dovrebbe comunque riuscire quantomeno a centrare almeno una volta il bersaglio grosso.

Restando sempre in orbita tiratori, piacciono poi le opzioni che portano a Liso da una parte e a Guler e a Mastrantuono dall’altra: si tratta di calciatori capaci di fare la differenza da un momento all’altro trovando lo spiraglio vincente per rendersi pericolosi con tiri guizzanti dalla medio-lunga distanza.

Per quanto riguarda i possibili ammoniti del match, fari puntati invece su Arambarri e Carreras. Il jolly del Getafe è un recuperatore infaticabile di palloni ma si espone con una certa frequenza al cartellino (in questa stagione ha ricevuto solo un’ammonizione, ma il numero di tackle è già di uno a partita). L’esterno del Real è invece spesso irruento e cerca con continuità l’anticipo: in un contesto caldo come quello di questa sera, si tratta di un modus operandi potenzialmente rischioso.

Mbappé marcatore plus; Borja Mayoral, Guler, Liso e Manstrantuono Over 0.5 tiri in porta plus si trovano a quota 9,50 su Goldbet.

Arambarri e Carreras ammoniti plus si trovano a quota 9,66 su Goldbet.