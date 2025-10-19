Pronostici Liverpool-Manchester United: marcatore e tiri in porta

Liverpool-United, dal marcatore ai tiratori: i pronostici della sfida in programma all’Anfield Road

Reduce da un filotto di risultati tutt’altro che entusiasmante, il Liverpool vuole riannodare i fili del discorso in una sfida dal grande fascino che in Premier League ha spesso messo in palio trofei e svolte prestigiose. Gli uomini di Slot se la vedranno infatti con il Manchester United, squadra difficile da decifrare che potrebbe mettere in difficoltà la non imperforabile difesa dei Reds.

I padroni di casa partono comunque con i favori del pronostico dalla loro parte. Oltre alla grande qualità dalla cintola – tema da non trascurare al netto di un equilibrio ancora tutto da trovare – va rimarcata la generale predisposizione degli uomini di Amorim a concedere molto come testimoniano gli Expected Gol su cui abbiamo posto l’accento.

In un ventaglio marcatori che si presenta assolutamente folto di nomi, il profilo consigliato è quello di Isak. L’ex Newcastle è ancora alla ricerca della sua prima gioia in Premier League con la sua nuova maglia. Il periodo di rodaggio sembra essere finito per il bomber svedese che vuole regalarsi una giornata da sogno. I possibili svarioni difensivi dello United potrebbero fare il resto, spalancando la strada alla fisicità e alla qualità di Isak.

Pronostici Liverpool-Manchester United: marcatore e tiratori

Nel novero delle possibili situazioni di gioco da attenzionare, i calci da fermo non possono essere sicuramente trascurati. Suo generale terreno di caccia, non è escluso che Virgil van Dijk riesca a ritagliarsi lo spazio sufficiente per andare alla conclusione almeno una volta. Le cinque conclusioni complessive (di cui una finita in rete) messe a referto in questa stagione rappresentano uno score importante ma sicuramente migliorabile.

Se a ciò si aggiungono le croniche difficoltà palesate dal Manchester United nel difendere la propria area di rigore in questo tipo di situazioni, la candidatura dell’olandese appare tutto fuorché un’utopia.

Per chiudere, non possono sicuramente essere bypassati in chiave tiratori i nomi di Szoboszlai e Cunha. Si tratta di giocatori in grado di far saltare il banco da un momento all’altro grazie al loro estro e alla capacità di leggere con largo anticipo gli sviluppi delle azioni che li vedono direttamente o indirettamente protagonisti.

Isak marcatore plus; van Dijk, Szoboszlai e Cunha tiratori plus si trovano complessivamente a quota 12,91 su Goldbet.