I pronostici di domenica 19 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 19 ottobre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

Stefano Pioli ritrova il “suo” Milan per la prima volta da avversario da quando le strade del tecnico emiliano e quelle del club rossonero si divisero al termine della stagione 2023-24. Per l’allenatore del diciannovesimo scudetto, tuttavia, sarà una serata carica di tensione e probabilmente non avrà molto tempo per concentrarsi sui ricordi: con la Fiorentina sta vivendo un momento complicatissimo e, nonostante le rassicurazioni da parte della società gigliata, la sua posizione rimane alquanto traballante.

Affrontare una Fiorentina così in difficoltà, per il Milan, è indubbiamente una ghiotta occasione. Nonostante le pesanti assenze di Pulisic e Rabiot, la squadra di Allegri dovrebbe riuscire a portare a casa i tre punti sfruttando i numerosi problemi che attanagliano la Viola, peraltro priva di un giocatore importante come Kean. Da valutare l’opzione Multigol 2-4, tenendo pure conto della voglia di riscatto dei gigliati, costretti a dare il tutto per tutto per evitare l’ennesimo risultato deludente.

I pronostici sulle altre partite

Il Liverpool campione d’Inghilterra arriva con tre sconfitte sul groppone alla “classica” del campionato inglese con il Manchester United. I Reds, dopo una lunga sfilza di vittorie – molte delle quali, a onore del vero, fortunose ed arrivate grazie a dei guizzi dei singoli, spesso nei minuti finali – si sono improvvisamente arenati, perdendone due di fila in Premier League (Crystal Palace e Chelsea) ed arrendendosi pure al Galatasaray in Champions League.

I gol non dovrebbero mancare: il Manchester United ha il quarto più alto numero di gol attesi subiti nella divisione (10,1 xG) nonostante sia una delle tre squadre ad aver subito meno tiri in porta. Ciò significa che le occasioni che gli uomini di Amorim concedono si traducono spesso in gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 in Milan-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Vincenti

GENOA O PAREGGIO (in Genoa-Parma, Serie A, ore 15:00)

(in Genoa-Parma, ore 15:00) LIVERPOOL (in Liverpool-Manchester United, Premier League, ore 17:30)

(in Liverpool-Manchester United, ore 17:30) LENS O PAREGGIO (in Lens-Paris FC, Ligue 1, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Liverpool-Manchester United , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Heracles-Feyenoord , Ligue 1, ore 16:45

, Ligue 1, ore 16:45 Friburgo-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Como-Juventus , Serie A, ore 12:30

, Serie A, ore 12:30 Tottenham-Aston Villa , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Celta Vigo-Real Sociedad, Liga, ore 16:15

Il “clamoroso”

• X in Como-Juventus, Serie A, ore 12:30