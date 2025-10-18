Pronostico Villarreal-Betis: scontro al vertice con una certezza

Villarreal-Betis è una gara della nona giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Alle spalle di Real Madrid e Barcellona, dopo otto giornate nella Liga, ci sono Villarreal e Betis. Due formazioni che hanno iniziato alla grandissima la loro stagione e che sperano, dopo la sosta, di mantenere lo stesso passo.

Tutto regolare: parliamo del terzo e del quarto miglior attacco del campionato ma soprattutto delle due migliori difese con solamente otto gol subiti. Ora, lo sappiamo: chi prende meno gol alla fine rimane sempre avvantaggiato, ma in questa partita specifica parliamo di attaccanti che in qualunque momento del match sono in grado di fare la differenza. E quello che andiamo a dire è proprio una costante di questa partita. Infatti è sempre successo negli ultimi cinque scontri diretti.

E cosa? Che entrambe trovassero la via della rete. Parliamo infatti di club che hanno nella mentalità offensiva la loro forza, che cercano sempre di vincere e non speculano mai. Ecco, siccome quando succede una cosa del genere poi di solito in campo ci si annulla, arriviamo dritti a quello che è il nostro pronostico per questa partita.

Come vedere Villarreal-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Betis, gara valida per la nona giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.55 su Goldbet e Lottomatica e 3.70 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.55 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Dentro una gara che sicuramente regalerà almeno un gol per squadra (la quota del GOL sta crollando su tutti i bookmaker), Villarreal e Betis alla fine dei 90minuti si potrebbero annullare. In ogni caso, come spiegato prima, la costante c’è e verrà confermata.

Le probabili formazioni di Villarreal-Betis

VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Navarro, Veiga, Marin, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Pepe.

BETIS (4-2-3-1): Lopez; Bellerin, Natan, Gomez, Rodriguez; Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Ezzalzouli; Hernandez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-2