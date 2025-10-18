Pronostico Milan-Fiorentina: ritorno amaro a San Siro

Milan-Fiorentina è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Stefano Pioli ritrova il “suo” Milan per la prima volta da avversario da quando le strade del tecnico emiliano e quelle del club rossonero si divisero al termine della stagione 2023-24. Per l’allenatore del diciannovesimo scudetto, tuttavia, sarà una serata carica di tensione e probabilmente non avrà molto tempo per concentrarsi sui ricordi: con la Fiorentina sta vivendo un momento complicatissimo e, nonostante le rassicurazioni da parte della società gigliata, la sua posizione rimane alquanto traballante.

La Viola, malgrado i 90 milioni spesi nel mercato estivo per alzare l’asticella e provare a puntare all’Europa che conta, si ritrova clamorosamente ai margini della zona retrocessione dopo le prime sei giornate di campionato. Un avvio pessimo, che ha pochi precedenti nella storia del club toscano. Solo in due occasioni la Fiorentina era partita così male, nelle stagioni 1935-36 e 1977-78. Ranieri e compagni non hanno ancora vinto: i tre punti in classifica sono frutto dei tre pareggi con Cagliari, Torino e Pisa.

Allegri senza Pulisic e Rabiot

Due settimane fa la sconfitta con la Roma al “Franchi”. Passata quasi subito in vantaggio con Kean – primo gol in stagione per il cannoniere dello scorso anno – la Viola si è fatta rimontare nel giro di pochi minuti dai giallorossi, che a fine primo tempo avevano già ribaltato tutto (1-2). Nella ripresa c’è stata una minima reazione, con due legni colpiti, ma per uscire da questo tunnel servirà ben altro. Nel frattempo il calendario continua ad essere proibitivo: il Milan è una delle squadre più solide del campionato – seconda miglior difesa dopo la Roma, con soli tre gol subiti – e prima della sosta ha sfiorato quello che sarebbe stato il sesto successo di fila allo Stadium contro la Juventus (0-0), graziata dall’errore dal dischetto di Pulisic. Diavolo che, in ogni caso, continua a far parte del gruppo di testa: Napoli e Roma, le prime della classe, sono solo a +2.

Massimiliano Allegri contro la Viola non avrà due dei suoi uomini più in forma, Pulisic e Rabiot, infortunatisi in nazionale. Improbabile, inoltre, che tornino a disposizione i due esterni Saelemaekers ed Estupinan. In attacco dovrebbe toccare alla coppia Nkunku-Leao. Assenze eccellenti anche in casa Fiorentina: quasi certamente non ci sarà Kean, che si è fatto male con la nazionale di Gattuso contro l’Estonia. Davanti Pioli si affida a Piccoli, supportato da Gudmundsson, reduce da due prestazioni strepitose con la sua Islanda.

Come vedere Milan-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Milan-Fiorentina, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Affrontare una Fiorentina così in difficoltà, per il Milan, è indubbiamente una ghiotta occasione per recuperare terreno sulle dirette concorrenti, che scenderanno in campo tutte prima dei rossoneri. Nonostante le pesanti assenze di Pulisic e Rabiot, la squadra di Allegri dovrebbe riuscire a portare a casa i tre punti sfruttando i numerosi problemi che attanagliano la Viola, peraltro priva di un giocatore importante come Kean. Da valutare l’opzione Multigol 2-4, tenendo pure conto della voglia di riscatto dei gigliati, costretti a dare il tutto per tutto per evitare l’ennesimo risultato deludente.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1