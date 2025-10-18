Pronostico Genoa-Parma: l’esperienza per la prima gioia

Genoa-Parma è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Genoa di Vieira è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Sì, per il momento una sola gioia, il 25 settembre, in Coppa Italia contro l’Empoli.

In qualche occasione però i liguri avrebbero sicuramente meritato qualcosa in più. Non che siano stati fatti grossi passi in avanti rispetto al passato, almeno rispetto alla rosa, ma il gioco c’è e anche la personalità di andarsela a giocare a viso aperto contro tutte le formazioni. E il Genoa potrebbe anche sfruttare quello che a quanto pare potrebbe essere un cambio tattico di Parma di Cuesta, che dietro ha defezioni importanti e che si potrebbe mettere a quattro. Così almeno ci dicono le previsioni della vigilia.

E si sa, quando uno cambia, qualcosa da oliare c’è sempre. E il Parma, inoltre, non è che stia vivendo il miglior momento, soprattutto dopo la caduta interna prima della sosta contro il Lecce di Di Francesco. L’esperienza di Vieira, quindi, e anche alcune qualità importanti nei singoli, potrebbero fare la differenza. La partita, comunque, sarà molto abbottonata.

Il pronostico

Prima gioia per il Genoa di Vieira, in una gara da meno di tre reti complessive e, quasi sicuramente, con una sola squadra segno.

Le probabili formazioni di Genoa-Parma

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo.

PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye, Lovik; Bernabé, Keita, Ordonez; Almqvist, Trabucchi; Pellegrino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0