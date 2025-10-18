Pronostico Celta Vigo-Real Sociedad: tensione e infortuni indirizzano il match

Celta Vigo-Real Sociedad è una gara della nona giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

La questione è molto semplice: sia da un lato che dall’altro sono state settimane difficili. Vista la classifica e visti i molteplici infortuni ai quali, i due allenatori, dovranno per forza di cose fare i conti nel match di domenica pomeriggio. E quando la situazione è questa, allora sappiamo tutti come le partite vanno a finire.

Alla ricerca della prima vittoria in campionato – i sei punti sono arrivati grazie a sei pareggi su otto match – il Celta Vigo spera nel cambio di rotta. Ma non sarà semplice contro una Sociedad penultima in classifica e che ha bisogno di un cambio di marcia. Paura, quindi, a non finire, e tensione alle stelle. Soprattutto per il tecnico ospite, quel Sergio Francisco che inizia a tremare in panchina. Il suo futuro si deciderà quasi sicuramente in questo match. E forse il pareggio, il risultato che realmente potrebbe venire fuori da questa partita, potrebbe non bastare.

Occhio pure, vista la grossa posta in palio, alla possibilità di vedere diversi cartellini gialli. Nell’ultimo incrocio, ed era la 36esima giornata dello scorso campionato quindi con tutto deciso, ne sono arrivati quattro, tutti nel secondo tempo. Nella gara d’andata dello scorso campionato, invece, di provvedimenti disciplinari ce ne sono stati 7. Figuratevi cosa potrebbe succedere in questo caso.

Come vedere Celta Vigo-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Real Sociedad, gara valida per la nona giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet e Lottomatica e 3.35 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.00 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Tensione alle stelle. Gara da meno di tre reti complessive e una X che ci pare la scelta migliore. Occhio anche alla possibilità di almeno sei cartellini gialli durante la partita. Potrebbe prendere subito una brutta piega e la situazione potrebbe degenerare.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Real Sociedad

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Rodriguez, Moriba, Mingueza; Aspas, Iglesias, Zaragoza.

REAL SOCIEDAD (4-4-1-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Guedes, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-0