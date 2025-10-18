Pronostico Cagliari-Bologna: è già successo quattro volte

Cagliari-Bologna è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Bologna di Vincenzo Italiano sta facendo praticamente un doppio cammino in campionato. Se in casa non passa nulla, in trasferta sono arrivate fino al momento, tra campionato e coppa, tre sconfitte e un pareggio, sul campo del Lecce. Poi solamente delusioni. E una squadra che vuole mantenere un certo livello, una certa sogna, come ci ha abituati nel corso degli ultimi anni, sa benissimo che deve cambiare questo trend.

Ci riuscirà? Di certo le qualità tecniche sono maggiori nella formazione ospite, anche se il Cagliari di Pisacane, tra le mura amiche, ha perso solo con l’Inter, una gara che oggettivamente non c’è mai stata per quello che s’è visto. Ma anche in trasferta i sardi hanno mostrato di avere carattere. Quindi ci pare una partita molto equilibrata ma che, molto spesso, finisce in questo modo.

In quattro degli ultimi sei scontri diretti, infatti, il finale è stato 2-1. O per l’una o per l’altra. Con un Bologna che ha lavorato due settimane per arrivare in forma a questa partita – anche per il Cagliari ovviamente è stato lo stesso – crediamo che gli ospiti possano riuscire a prendersi la prima affermazione esterna del proprio campionato. In ogni caso, con un risultato finale del genere, possono venire fuori diversi spunti.

Il pronostico

Gol e over 2,5. Queste sono cose che pensiamo possano succedere con estrema certezza, visti anche i passati. E occhio, pure, a quello che potrebbe essere il primo colpo esterno del Bologna in campionato. Prima o poi deve succedere…

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Zappa, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Esposito; Borrelli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2