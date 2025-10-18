Pronostico Barcellona-Girona: un derby pieno di insidie per i blaugrana

Barcellona-Girona è una partita valida per la nona giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Barcellona era arrivato completamente svuotato alla sosta per le nazionali: nel giro di pochi giorni i catalani hanno perso due volte, prima in Champions League con il PSG (1-2) e poi in campionato con il Siviglia. Una sconfitta, quella con gli andalusi, che ha fatto decisamente più rumore, soprattutto per le proporzioni: un pesante 4-1 che ha inevitabilmente scosso tutto l’ambiente blaugrana e che ha favorito il controsorpasso del Real Madrid, lesto ad approfittare dei passi falsi dei rivali.

I campioni di Spagna in carica stanno senza alcun dubbio pagando l’elevato numero di infortuni, due su tutti quelli di Lamine Yamal e Raphinha, entrambi assenti nella “mattanza” del Sanchez-Pizjuan.

Hansi Flick dovrebbe recuperare quantomeno Yamal per il derby catalano con il Girona, ma non saranno a disposizione né Raphinha né Lewandowski: sì, anche il centravanti polacco è costretto a fermarsi, infortunatosi in nazionale. Oltre a loro in infermeria ci sono pure Dani Olmo ed il portiere titolare ter Stegen. Il tecnico tedesco dovrà dunque rimescolare di nuovo le carte: in attacco potrebbe giocare Ferran Torres, mentre Yamal molto probabilmente entrerà a gara in corso in una sorta di staffetta con il talentino svedese Bardghji. E il Girona? Per i biancorossi la sosta potrebbe essere capitata nel momento peggiore, visto che due settimane fa si erano finalmente sbloccati battendo 2-1 il Valencia e conquistando i primi tre punti della stagione.

Gli uomini di Michel al momento restano in ogni caso impelagati in zona retrocessione, terzultimi a quota 6 punti insieme a Real Oviedo e Celta Vigo. Come se non bastasse, il tecnico biancorosso nel derby catalano dovrà rinunciare a due titolari come Abel Ruiz e Jhon Solis.

Il pronostico

Il Barcellona dovrebbe riuscire a voltare pagina nel derby con il Girona ma per la squadra di Flick, falcidiata dalle assenze ed alle prese con le solite incognite post-sosta per le nazionali, potrebbe non filare tutto liscio. Da valutare l’opzione “gol”.

Le probabili formazioni di Barcellona-Girona

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczęsny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; de Jong, Pedri; Bardghji, Fermin Lopez, Rashford; Ferran Torres.

GIRONA (5-4-1): Gazzaniga; Rincón, Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Portu, Witsel, Asprilla, Bryan Gil; Vanat.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1