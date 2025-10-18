Pronostico Atletico Madrid-Osasuna: riprende subito la corsa

Atletico Madrid-Osasuna è una gara della nona giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Sono cinque i risultati utili di fila dell’Atletico Madrid che, dopo un avvio di stagione davvero difficile, sembra aver ritrovato la quadratura che si è vista nel corso degli ultimi anni. Simeone ha dovuto lavorare, ma si sa che con molti cambiamenti sarebbe stato appunto un fattore, ma adesso le cose si sono sistemate.

Certo, il pareggio sul campo del Celta Vigo prima della sosta ha lasciato un poco l’amaro in bocca alla truppa guidata dal Cholo. Che, alla ripresa, in questa partita in programma nella serata di sabato, affrontano un Osasuna che nelle ultime cinque partite ha vinto solamente una volta. E per giunta in casa.

Nelle ultime sette trasferte, inoltre, gli ospiti hanno “collezionato” sei sconfitte e una vittoria – sul campo di un Bilbao in profonda crisi – quindi è evidente che il fattore campo in questo match possa fare la differenza. E la farà. Inoltre, a completare il quadro, l’attacco dell’Osasuna (dietro quello del Real Oviedo) è il meno prolifico in questo avvio, con soli 7 gol fatti.

Come vedere Atletico Madrid-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Osasuna, gara valida per la nona giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Sesto risultato utile di fila per l’Atletico Madrid (quarta vittoria) e Osasuna rispedito al mittente senza nessuna possibilità che possa venire fuori un risultato diverso. Gara che vedrà segnare solamente i padroni di casa.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Griezmann, Alvares.

OSASUNA (5-3-2): Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torro, Gomez; Munoz, Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0