Pronostici Roma-Inter: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Roma-Inter, il pronostico della sfida in programma all’Olimpico: ecco tutte le dritte sulla gara in programma tra poche ore

Dopo la sosta delle Nazionali, il campionato di Serie A riprende col botto. Il confronto che metterà uno contro l’altra la Roma di Gasperini e l’Inter di Christian Chivu potrebbe rivelarsi un autentico turning point per misurare le ambizioni delle due squadre. Per non dimostrare di non essere inebriato dalle vertigini della vetta i giallorossi; per consolidare la fulminea risalita sia sotto il profilo del gioco che su quello della cattiveria agonistica i nerazzurri.

Lo spettacolo sembra essere sostanzialmente assicurato con diversi protagonisti che si candidano a ricoprire un ruolo tutt’altro che banale. Tra questi, fari puntati soprattutto su Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ è ritornato ad incornare caricando sulle sue spalle il peso di un attacco che non può prescindere dai suoi gol.

Contro la miglior difesa del campionato – che però tende comunque a concedere diverse occasioni soprattutto nella sua area di rigore se colpita in verticale – servirà alzare l’asticella. La produzione offensiva dell’Inter è comunque tale da lasciare sostanzialmente tranquilli sotto questo punto di vista: il suo capitano è pronto a vivere un’altra serata da protagonista.

Pronostici Roma-Inter: tiratori a raffica e non solo

In ottica tiratori, due nomi su tutti. Da una parte Matias Soulé, che con i suoi movimenti a stringere all’interno del campo è una delle piacevoli conferme maturate dalla Roma in questo primo scorcio di stagione. Con 18 tiri complessivi – sei dei quali indirizzati nello specchio – l‘ex Frosinone non dovrebbe avere particolari difficoltà a centrare a scaldare i guanti di Sommer.

Discorso che può essere fatto sull’altro versante anche per Calhanoglu. Faro indiscusso del centrocampo di Chivu, il play maker di Chivu sta ritrovando quella continuità in zona calda smarrita per larghi tratti della scorsa stagione: sono già tre i tiri che l’ex Milan ha indirizzato nello specchio (che hanno fruttato due gol), per un totale di undici conclusioni. In veste di tiratore plus, fiducia anche a Bonny: l’ex Parma si sta facendo trovare presente quando chiamato in causa dando il suo contributo.

Apriamo ora il capitolo ammoniti. Wesley dovrà tenere a bada le scorribande di Dimarco, non proprio un compito arduo da assolvere. Il brasiliano – che si è già visto sventolare due cartellini gialli – potrebbe essere costretto ad usare le maniere forti. Una sua ammonizione è da prendere in considerazione; intriga anche la strada che porterebbe ad un giallo di Barella, vista la fisicità e l’intraprendenza del centrocampo di Gasp che proverà a tenere alto il suo baricentro per inaridire le fonti di gioco avversarie.

Lautaro Martinez marcatore plus; Soulé, Calhanoglu e Bonny Over 0.5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 9,52 su Goldbet.

Barella e Wesley ammoniti plus si trovano a quota 17,16 su Goldbet.