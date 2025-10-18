Pronostici League Two 18 ottobre, occhio alle quote in calo: la multipla del sabato

League Two, nella quarta categoria del sistema calcistico inglese è ormai duello a distanza tra Walsall e Swindon Town: i Robins sognano il sorpasso.

Con una gara in meno rispetto al Walsall capolista, lo Swindon è “virtualmente” al comando della classifica di League Two. Solo virtualmente perché, in attesa che i Robins si mettano in pari recuperando la sfida con il Notts County, i Saddlers restano primi, con due punti di vantaggio sulla squadra guidata da Ian Holloway. Lo Swindon farà le prove di sorpasso in questo weekend, in cui tornerà a giocare una partita dopo una pausa di oltre dieci giorni.

I biancorossi non hanno mezze misure: otto vittorie, tre sconfitte e nessun pareggio nelle prime 11 giornate. Il rendimento, da settembre in poi, racconta di quattro successi e un k.o. Immediata la reazione dopo il capitombolo in casa del Salford: lo Swindon ha subito ripreso a macinare punti, battendo Bromley e Newport. I Robins partono ovviamente favoriti anche nella trasferta con l’Accrington, reduce da quattro sconfitte consecutive tra League Two ed EFL Trophy. Un momentaccio per gli Stans, che hanno un solo punto in più della penultima e rischiano di essere presto risucchiati in zona retrocessione. Tra i potenziali match più movimentati, invece, segnaliamo quello tra Salford City e Oldham, due squadre situate a metà classifica ma non troppo distanti dalla zona playoff. La difesa dei padroni di casa è la seconda più perforata tra le prime 10 e potrebbe contribuire a far sbloccare anche un attacco, quello dell’Oldham, tra i meno prolifici del torneo con appena 10 reti segnate.

Le previsioni sulle altre partite

Il Colchester nelle ultime settimane ha scalto diverse posizioni ed è stato possibile anche grazie ai due successi di fila con Chesterfield e Grimsby, battuti rispettivamente 6-2 e 1-2.

La striscia vincente sembra destinata a proseguire pure dopo questo weekend, in cui gli U’s affronteranno una squadra in crisi come l’Harrogate Town, tornato coi piedi per terra dopo la doppia sconfitta con Crewe Alexandra e Fleetwood. Tra le gare che si profilano più equilibrate, infine, menzioniamo Cambridge-Bromley e Newport-Cheltenham: in entrambe, a giudicare dalle quote in netto calo, il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

League Two: possibili vincenti

Swindon Town (in Accrington Stanley-Swindon Town)

Colchester (in Colchester-Harrogate Town)

La partita da almeno tre gol complessivi

Salford City-Oldham

League Two: la partita da almeno un gol per squadra

Salford City-Oldham

Le partite da meno di tre gol complessivi

Cambridge-Bromley

Newport-Cheltenham

Comparazione quote

La vittoria dello Swindon Town è quotata a 1.90 su Goldbdet e Lottomatica e a 1.95 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Newport-Cheltenham è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI