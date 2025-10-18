I pronostici di sabato 18 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 18 ottobre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati
Neanche il tempo di riabituarsi dopo la sosta di due settimane per gli impegni delle nazionali che la settima giornata di Serie A regala subito uno scontro d’alta classifica. Roma-Inter non è mai una partita scontata, figuriamoci in questo momento, con le due squadre che occupano rispettivamente il secondo e il quarto posto e sono separate da soli 3 punti. I giallorossi a sorpresa condividono la vetta con il Napoli campione d’Italia, mentre i nerazzurri sembrano aver messo il turbo dopo un inizio non entusiasmante.
Il miglior attacco del campionato contro la miglior difesa. Si può riassumere così la sfida tra Roma e Inter, che potrebbe rappresentare anche un possibile punto di svolta per entrambe. I nerazzurri, ispiratissimi dal punto di vista realizzativo, stavolta non avranno vita facile contro una difesa, quella giallorossa, che finora si è dimostrata un vero e proprio bunker. Un pareggio non è da escludere
I pronostici sulle altre partite
Anche la Bundesliga ritorna col botto: il primo Klassiker della stagione è già un possibile turning point del campionato. In caso di vittoria del Bayern Monaco, infatti, si potrebbe parlare di prima fuga da parte dei bavaresi, unici ancora a punteggio pieno nel massimo campionato tedesco e a +4 proprio sul Borussia Dortmund, imbattuto alla stregua degli storici rivali (quattro vittorie e due pareggi per i gialloneri di Niko Kovac).
Nella scorsa stagione il Borussia Dortmund riuscì ad evitare la sconfitta sia all’andata che al ritorno (1-1 e 2-2). E il Bayern Monaco non vince un Klassiker all’Allianz Arena addirittura da aprile 2023. Con i bavaresi così in forma il digiuno dovrebbe terminare in una match che, come avviene di solito, non dovrebbe deludere dal punto di vista dello spettacolo: negli ultimi 12 incontri solo in due occasioni non è uscito fuori il segno “over 2.5”.
Pronostici: la scelta del Veggente
• GOL in Bayern Monaco-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 18:30
Vincenti
- PSV (in PSV-Go Ahead Eagles, Eredivisie, ore 18:45)
- MANCHESTER CITY (in Manchester City-Everton, Premier League, ore 16:00)
- BARCELLONA (in Barcellona-Girona, Liga, ore 16:15)
- ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Osasuna, Liga, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Fulham-Arsenal, Premier League, ore 18:40
- Marsiglia-Le Havre, Ligue 1, ore 21:05
- Bayern Monaco-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 18:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Heidenheim-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30
- Mainz-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30
- Lecce-Sassuolo, Serie A, ore 15:00
Comparazione quota totale (gol + over): 17.70 GOLDBET ; 17.97 SNAI; 17.70 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Roma-Inter, Serie A, ore 20:45