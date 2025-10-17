Pronostico Torino-Napoli, trend invertito: accadrà per la prima volta dal 2022

Torino-Napoli è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Napoli ha reagito alla sconfitta di San Siro con il Milan, primo k.o. in campionato degli azzurri, vincendo le due gare successive. In Champions League i campioni d’Italia in carica hanno avuto la meglio sui portoghesi dello Sporting centrando il primo successo nella manifestazione continentale. A distanza di qualche giorno invece si sono imposti sul Genoa al termine di una non semplice rimonta. Due partite per certi versi simili, che hanno in comune il risultato finale: 2-1 in entrambi i casi.

La vittoria contro il Grifone ha permesso ai partenopei di mantenere la vetta della classifica e di rispondere alla Roma, con cui al momento condivide il primo posto a quota 15 punti. Antonio Conte, nel complesso, può essere soddisfatto, sebbene permanga qualche criticità. La squadra sembra patire un po’ il doppio impegno e soprattutto in difesa, orfana di diversi elementi, sta facendo fatica.

Non è un caso che il Napoli abbia sempre subito gol nelle ultime sei partite tra coppa e campionato. Non mancano, però, le note positive: in attacco il danese Hojlund, arrivato in estate dal Manchester United, non sta facendo rimpiangere l’infortunato Lukaku. L’ex Atalanta è già a quota 4 gol, distribuiti tra coppa e campionato.

Conte punterà ancora su di lui (Hojlund ha brillato anche in nazionale, come il compagno di squadra De Bruyne) per scardinare la retroguardia del Torino, avversario degli azzurri nella settima giornata di Serie A. I granata sono reduci dal pirotecnico 3-3 con la Lazio all’Olimpico, match che ha messo in mostra pregi e difetti della squadra di Marco Baroni, raggiunta al 103′ da un rigore di Cataldi. Un Toro indecifrabile quello visto all’opera finora, ma in generale i 5 punti conquistati in 6 partite rappresentano un bottino troppo scarno per poter vedere il bicchiere mezzo pieno.

Baroni contro il Napoli dovrebbe optare per un centrocampo a cinque, con Gineitis favorito su Vlasic e Ilic. In attacco toccherà agli ex di turno Ngonge e Simeone. Conte, dall’altro lato, dovrebbe poter contare su Politano e Buongiorno, guariti dai rispettivi infortuni. L’esterno ha buone chance di partite dal 1′. Se non ce la dovesse fare è pronto Neres.

Come vedere Torino-Napoli in diretta tv e in streaming

Torino-Napoli, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai. La vittoria del Napoli è quotata invece a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Il pronostico

Il Napoli va a caccia della terza vittoria consecutiva contro il Torino: dal 2015 l’unico successo dei granata è quello del gennaio 2024, l’annus horribilis dei partenopei post terzo scudetto. Azzurri favoriti ma la squadra di Baroni, abbastanza imprevedibile, dovrebbe riuscira a dare filo da torcere ai campioni d’Italia in un match in cui, per la prima volta dal 2022, entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Torino-Napoli

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Ngonge, Simeone.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay: Hojlund.

Il Torino riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2