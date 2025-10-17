Pronostico Spezia-Cesena: vittoria salva panchina

Spezia-Cesena è una partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Si gioca assolutamente la panchina il tecnico dello Spezia, D’Angelo. La sua squadra non ha mai vinto in campionato e solamente una grandissima forza di volontà, e una certa stima, da parte della società, ha evitato fino al momento il cambio.

Lo Spezia, però, deve rinascere in qualche modo soprattutto dopo la stupenda stagione scorsa quando solamente la Cremonese, nella finale dei playoff, non ha permesso ai liguri di andare in Serie A. L’amaro in bocca è rimasto, ancora oggi sicuramente un poco si sente, ma prima o poi un cambio passo ci deve essere e crediamo possa essere questa la giornata giusta. Anche perché, dal proprio canto, il Cesena non è che stia vivendo uno dei migliori momenti della propria storia. Due sconfitte di fila, dopo un avvio di stagione importante, hanno alzato il livello massimo di attenzione. E sappiamo benissimo che, quando una squadra non è libera e serena nel pensiero, potrebbe andare incontro a delle problematiche poi nelle partite successive. Insomma, avrete capito da che parte stiamo per questa partita.

Come vedere Spezia-Cesena in diretta tv e in streaming

Spezia-Cesena, in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria dello Spezia è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai. Il segno NO GOL è 1.72 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Spezia vincente, e D’Angelo ancora in panchina. Non sembra esistere nessuna possibilità che questa partita possa finire in maniera diversa.

Le probabili formazioni di Spezia-Cesena

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagt, Esposito, Kouda, Beruatto; Vlahovic, Di Serio.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta; Blesa, Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0