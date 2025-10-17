Pronostico Siviglia-Maiorca: non succede da un sacco di tempo

Siviglia-Maiorca è una gara della nona giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Il livello di autostima del Siviglia di Almeyda – si l’ex centrocampista con un passato alla Lazio in Italia ma non solo – dopo la vittoria contro il Barcellona è salito in maniera esponenziale. Quella contro i catalani, prima della sosta, è stata la seconda vittoria di fila degli andalusi. E adesso sotto con il Maiorca.

Non succedeva da un sacco di tempo che il Siviglia non riuscisse a vincere due match consecutivi. Nel corso degli ultimi anni – dopo diverse stagioni lì al vertice – è stato praticamente impossibile vedere una cosa del genere. E figuriamoci, adesso, con la terza affermazione di fila che si vede, da quanto tempo non succede appunto questo.

Sì, perché partono i padroni di casa con tutti i favori del pronostico. Non solo per quello che è il proprio stato di forma, ma anche per quello che è lo stato di “forma” esterno della formazione ospite: nelle ultime quattro partite giocate fuori casa il Maiorca, infatti, sono arrivate altrettante sconfitte. Insomma, c’è una squadra che gioca in casa e una che gioca in trasferta. La stessa, ma con un atteggiamento diverso.

Come vedere Siviglia-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Maiorca, gara valida per la nona giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Siviglia è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica e 1.85su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.95 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Il Maiorca ha perso come detto le ultime quattro trasferte ma in ben tre occasioni ha trovato il gol. Quindi, la sconfitta contro il Siviglia potrebbe essere meno amara, appunto. Ma arriverà, in un match che come avrete capito potrebbe regalare almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Siviglia-Maiorca

SIVIGLIA (3-4-3): Vlachodimos; Aziplicueta, Cardoso, Marcao; Carmona, Agoume, Mendy, Suazo; Sanchez, Romero, Vargas.

MAIORCA (5-3-2): Roman; Maffeo, Bauza, Raillo, Valjent, Mojica; Darder, Morlanes, Samu Costa; Joseph, Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1