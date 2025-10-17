Pronostico Pisa-Verona: pragmatismo al potere

Pisa-Verona è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Evidente, anche se siamo solamente alla nona giornata di campionato, che questo match metta di fronte due squadre che lotteranno per la salvezza fino alla fine e che di conseguenza, questo, lo possiamo considerare un vero e proprio scontro diretto tra queste due formazioni.

Probabilmente, anche, viste le prime uscite, ci si aspettava poi qualcosa in più sia dal Pisa di Gilardino – una neopromossa che è partito con il pareggio di Bergamo – sia dal Verona di Zanetti, una squadra che come al solito in estate ha cambiato moltissimo, e forse un poco si è anche indebolita, ma che ha dimostrato nel corso degli anni di avere una grandissima personalità, merito di un allenatore che lavora bene.

Una gara complicata e, a differenza di quanto vi abbiamo raccontato prima parlando di Lecce-Sassuolo, in questo caso il pragmatismo dei due tecnici potrebbe fare decisamente la differenza. Servono punti, al momento, e occhio anche in questo caso alla possibilità del pareggio. E vedendo i numeri degli attacchi di queste due formazioni, crediamo possa finire anche in questo modo. Come? Ve lo diciamo sotto.

Come vedere Pisa-Verona in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Allora, crediamo possa finire in pareggio. E crediamo che possa finire anche zero a zero questa partita. Il Pisa ha segnato solo tre gol in stagione, il Verona addirittura uno in meno. Quindi se gli attacchi non girano è difficile vincere.

Le probabili formazioni di Pisa-Verona

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Cuadrado, Marin, Vural, Akinsamane, Leris; Tramoni, Nzola.

VERONA (3-5-2): Montipo; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0