Pronostico Juve Stabia-Avellino: alta tensione

Juve Stabia-Avellino è una partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Alta tensione. Altissima tensione. Juve Stabia e Avellino si affrontano per l’ottava giornata del campionato di Serie B e arrivano comunque in un buono stato di forma, nonostante la sconfitta contro la Carrarese dei padroni di casa prima della sosta.

Sono dieci i punti delle Vespe, dodici dei lupi avellinesi che, come neo promossa, ha prima l’obiettivo di salvarsi e poi riuscire a prendersi chissà, magari qualche soddisfazione. Una sfida che ci pare possa essere aperta a qualsiasi pronostico, intanto. Ma c’è una cosa sicura, andando a vedere tutto quello che è successo nei precedenti. Gli ammoniti fioccheranno.

Prendiamo per esempio gli ultimi due che ci sono stati tra queste due squadre, entrambi dell’anno scorso. Nell’ultimo gli ammoniti sono stati sette, dei quali quattro solamente nel primo tempo, nel penultimo invece addirittura otto. Sei, invece, nella stagione 2023. Insomma, non si scende mai. E si può capire benissimo il motivo. Si gioca inoltre a Castellammare, che sarà infuocato: uno stadio nel quale le tribune sono attaccate ai giocatori. E questo farà aumentare, senza dubbio, il livello di tensione. Pronostico? Sotto ve lo diciamo.

Come vedere Juve Stabia-Avellino in diretta tv e in streaming

Juve Stabia-Avellino, in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Juve Stabia è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai. Il segno NO GOL è 1.72 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara assai nervosa. Sfida molto tattica con almeno cinque ammoniti e rischieremmo vedendo la posta in palio anche un cartellino rosso che ci potrebbe stare. Alla fine il match potrebbe anche essere deciso da un episodio. E crediamo che questo, nell’arco dei 90minuti, lo possa cercare con maggiore insistenza la formazione di casa.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Avellino

JUVE STABIA (3-4-1-2): Confente; Ruggero, Bellich, Giorgini; Carissoni, Correia, Leone, Pierobon; Maistro; Piscopo, Candellone.

AVELLINO (3-4-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Sounas, Cagnano; Insigne; Biasci, Crespi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0