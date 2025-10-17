Pronostici Serie B 18 ottobre ore 15:00: scontro d’alta classifica in Ciociaria

Serie B, quattro partite in programma nel pomeriggio: intriga la sfida tra Frosinone e Monza, coi ciociari che puntano a dimenticare la batosta di Venezia.

Anche la Serie B rientra nel novero di quei campionati che si sono fermati per due settimane per dare spazio agli impegni delle nazionali. Nell’ultimo turno, il settimo, aveva fatto scalpore la debacle del Frosinone di Massimiliano Alvini, fino a quel momento ancora imbattuto in campionato, nella trasferta di Venezia: i ciociari, arrivati in laguna sulle ali dell’entusiamo per via delle due vittorie di fila con Mantova e Cesena, sono stati travolti 3-0 dagli arancioneroverdi, più cinici e cattivi sottoporta.

Una sconfitta pesante ma che allo stesso tempo non deve preoccupare più di tanto. La classifica arride ancora ai giallazzurri, attualmente terzi dietro al sorprendente Modena ed alla corazzata Palermo.

La sfida con il Monza, altra potenziale concorrente per la promozione diretta, ci dirà di più sullo stato di salute del Frosinone e soprattutto se Alvini e i suoi uomini siano riusciti ad archiviare la batosta di Venezia.

I brianzoli hanno una rosa tra le più attrezzate della categoria – nessuno li supera a livello di monte ingaggi – e piano piano si stanno adattando alla B dopo la retrocessione dello scorso anno ed il cambio di proprietà. Archiviato l’avvio incerto, la squadra di Paolo Bianco sembra aver trovato maggiori sicurezze e l’ha dimostrato due settimana fa battendo l’ostico Catanzaro (2-1), che fino a quel momento non aveva ancora perso. Il problema del Monza è la continuità: i biancorossi non hanno mai vinto due partite di fila e, secondo Il Veggente, non ci riusciranno neppure contro il Frosinone in una gara in cui, molto probabilmente, andranno a segno entrambe, sebbene quello brianzolo sia l’attacco meno prolifico (7) tra le squadre che oggi occupano i primi dieci posti.

Le previsioni sulle altre partite

Quella tra Mantova e Sudtirol è invece un’interessante sfida in ottica salvezza: i virgiliani sono penultimi in classifica con appena 4 punti e nonostante il momentaccio hanno confermato in panchina Davide Possanzini.

L’ultimo successo – l’unico – dei lombardi risale ad agosto e prima della sosta era stato salutare il pareggio con l’Avellino (0-0) che ha messo fine ad una lunga striscia di sconfitte. Attesa una reazione contro gli altoatesini, lontani dalla zona rossa ma troppo incostanti ed anche loro desiderosi di voltare pagina dopo la sconfitta casalinga con l’Empoli: i gol non dovrebbero mancare in una gara che si preannuncia equilibrata. Si fatica ad individuare un chiaro favorito anche in Pescara-Carrarese e Reggiana-Bari: gli abruzzesi contano sul supporto dell’Adriatico per dimenticare il 4-1 di Marassi con la Samp ma devono fare attenzione ad una Carrarese spensierata ed in gran forma, che ha perso solo una volta; la Reggiana, invece, cercherà di dare continuità al successo nel derby con il Cesena contro un Bari che due settimane fa si è sbloccato conquistando i primi tre punti della stagione (2-1 al Padova).

Serie B: possibili vincenti

Mantova o pareggio (in Mantova-Sudtirol)

Reggiana o pareggio (in Reggiana-Bari)

La partita da almeno due gol complessivi

Mantova-Sudtirol

Serie B: le partite da almeno un gol per parte

Frosinone-Monza

Pescara-Carrarese

La partita da meno di tre gol complessivi

Reggiana-Bari

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Frosinone-Monza è quotato a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Over 1.5” in Mantova-Sudtirol è quotato invece a 1.28 su Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Snai.

