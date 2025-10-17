I pronostici di venerdì 17 ottobre: Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie B

I pronostici di venerdì 17 ottobre, si riparte con gli anticipi: in campo Bundesliga, Liga, Ligue 1, Serie B e altri campionati minori

Terminata la sosta per le nazionali, tornano finalmente in campo i principali campionati europei, e si riparte già venerdì con gli anticipi che riguardano Bundesliga, Liga e Ligue 1. In Germania si affrontano Union Berlino e Borussia Moenchengladbach, squadre che ultimamente hanno dato vita a partite ricche di gol, soprattutto per demeriti difensivi. Almeno un gol per squadra appare probabile.

Scende subito in campo il PSG, naturalmente primo in classifica in Ligue 1, che se la vedrà con una squadra sorprendentemente terza in classifica e con un solo punto in meno, lo Strasburgo. Probabilmente la posizione in classifica degli avversari terrà maggiormente sull’attenti i parigini, che dovrebbero archiviare la pratica senza particolari problemi.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a ADO Den Haag-FC Dordrecht e Al Ahli-Al Shabab, mentre Hannover 96-Schalke 04, VVV-Venlo-FC Emmen e Middlesbrough-Ipswich Town promettono almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

GOL in Union Berlino-Borussia Moenchengladbach, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

  • AL AHLI (in Al Ahli-Al Shabab, Saudi Pro League, ore 20:00)
  • PSG (in PSG-Strasburgo, Ligue 1, ore 20:45)
  • ESPANYOL O PAREGGIO (in Oviedo-Espanyol, Liga, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • ADO Den Haag-FC Dordrecht, Eerste Divisie, ore 20:00
  • Al Ahli-Al Shabab, Saudi Pro League, ore 20:00
  • PSG-Strasburgo, Ligue 1, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Hannover 96-Schalke 04, Zweite Liga, ore 18:30
  • VVV-Venlo-FC Emmen, Eerste Divisie, ore 20:00
  • Middlesbrough-Ipswich Town, Championship, ore 21:00
Il “clamoroso”

1 + GOL in PSG-Strasburgo, Ligue 1, ore 20:45

