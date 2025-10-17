I pronostici del weekend (18-19 ottobre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, settima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Terminata la sosta per gli impegni delle nazionali che torneranno in campo nel mese di novembre, ripartonono tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Marsiglia, Al Nassr, Manchester City, Atletico Madrid e per il Milan contro la Fiorentina dell’ex Pioli.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Colonia-Augsburg e Lipsia-Amburgo di Bundesliga, Liverpool-Manchester United di Premier League, Barcellona-Girona di Liga e Heracles-Feyenoord di Eredivisie.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Telstar-Heerenveen, Nottingham Forest-Chelsea, Villarreal-Betis, St. Pauli-Hoffenheim e Wolfsburg-Stoccarda.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Colonia-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30

• Lipsia-Amburgo, Bundesliga, sabato 15:30

• Liverpool-Manchester United, Premier League, domenica 17:30

• Barcellona-Girona, Liga, sabato 16:15

• Heracles-Feyenoord, Eredivisie, domenica 16:45

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Marsiglia (in Marsiglia-Le Havre, Ligue 1, sabato 21:05)

• Al Nassr (in Al Nassr-Al Fateh, Saudi Pro League, sabato 20:00)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Osasuna, Liga, sabato 21:00)

• Manchester City (in Manchester City-Everton, Premier League, sabato 16:00)

• Milan (in Milan-Fiorentina, Serie A, domenica 20:45)

Partite da almeno un gol per squadra

• Telstar-Heerenveen, Eredivisie, domenica 12:15

• Nottingham Forest-Chelsea, Premier League, sabato 13:30

• Villarreal-Betis, Liga, sabato 18:30

• St. Pauli-Hoffenheim, Bundesliga, domenica 17:30

• Wolfsburg-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30