Pronostico Sunderland-Wolverhampton: un minimo cenno di vita

Sunderland-Wolverhampton è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Undici punti in sette partite per una squadra neopromossa – due in meno del Manchester City, per dire – sono un bottino importante per il Sunderland che, evidentemente, ha iniziato benissimo questa stagione e sogna di continuare in questo modo.

Il Wolverhampton, invece, sta mostrando ancora tutti i problemi dello scorso anno: sì, la salvezza è arrivata – perché ci sono state delle squadre disastrose – però gli ospiti vorrebbero oggettivamente soffrire di meno rispetto a quanto fatto lo scorso anno. Per il momento l’obiettivo non è stato raggiunto: ultimo posto in classifica con due punti fatti, cinque gol messi a referto e ben 14 subiti. E non parliamo nemmeno della difesa peggiore del campionato.

Ma un cenno di vita, un segnale di ripresa – probabilmente anche minimo – arriverà in questo match importante (vista la graduatoria) soprattutto per la formazione ospite che non si può permettere il lusso di perdere ulteriore terreno. Un’altra sconfitta non solo per forza di cose allungherebbe la classifica (ma non è il male maggiore), ma metterebbe ancora ulteriore pressione ad una squadra che poi deve tornare a lavorare in qualche modo anche con un poco di serenità. Insomma, il finale lo avete capito anche voi.

Il pronostico

Solamente due – quelli più datati – degli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni è finito con almeno un gol per squadra. La volta buona che questa statistica venga aggiornata. E poi il pareggio – che sarebbe come detto prima un minimo segnale di vita degli ospiti – ci pare il risultato più probabile.

Le probabili formazioni di Sunderland-Wolverhampton

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Mussuaku; Xhaka, Sadiki; Traore, Le Fee, Adingra; Isidor.

WOLVERHAMPTON (4-3-3): Jonhstone; Tchatchoua, Bueno, Krejc, H. Bueno; Munetski, Andre, Joao Gomes; Arias, Larsen, Hwang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1