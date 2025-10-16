Pronostico Real Oviedo-Espanyol: succederà al terzo tentativo

Real Oviedo-Espanyol è una gara della nona giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Evidente che il Real Oviedo, squadra neo promossa in Liga, ha un unico e solo obiettivo in questa stagione, cercare di raggiungere la salvezza e, al momento, per via della differenza reti, sarebbe fuori dalla zona rossa. Manca ancora tanto, ovvio, e l’Espanyol è un ostacolo importante.

Sono solamente, comunque, due punti in più in classifica per la squadra catalana, che avrebbe bisogno di una vittoria per alzare sensibilmente il livello della propria stagione. Fuori casa, però, fino al momento, manca la vittoria: tre pareggi e una sconfitta per gli ospiti, che sognano il colpaccio.

Ci potrebbe anche stare, ovvio. Ma crediamo che in questa partita la soluzione migliore, quella più pratica, sia quella di almeno un gol per squadra. Negli ultimi due incroci una sola squadra è riuscita ad andare a segno ma vedendo i numeri che ci sono al momento, crediamo fortemente possibile che possa venire fuori questa soluzione.

Come vedere Real Oviedo-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Real Oviedo-Espanyol, gara valida per la nona giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Espanyol è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica e 2.45 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Oltre alla possibile vittoria dell’Espanyol – che ha maggiori qualità tecniche e maggiore esperienza – occhio alla quota, veramente alta, per entrambe le formazioni a segno. Sì, in questo caso è quella che ci piace di più.

Le probabili formazioni di Real Oviedo-Espanyol

REAL OVIEDO (4-4-2): Escandell; Ahijado, Bailly, Carmo, Alhassane; Hassan, Dendoncker, Colombatto, Brekalo; Reina, Rondon.

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Exposito; Dolan, Milla, Puado; Fernandez Jaen.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2