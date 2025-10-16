Pronostico Nottingham Forest-Chelsea: è già sulla graticola

Nottingham Forest-Chelsea è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La stagione del Nottingham Forest era iniziata con un convincente successo per 3-1 sul Brentford, vittoria che aveva fatto ipotizzare, ai tifosi dei Tricky Trees, un’altra annata piena di soddisfazioni come la precedente, conclusa con uno storico piazzamento nelle coppe europee (prima Conference League e poi Europa League in seguito alla squalifica del Crystal Palace).

Da quel momento, però, l’incantesimo sembra essersi spezzato: il Nottingham Forest non ha più vinto, il club ha deciso – forse in maniera troppo frettolosa – di esonerare l’allenatore Nuno Espirito Santo, uno dei protagonisti della scorsa stagione, e di affidarsi all’ex tecnico del Tottenham, l’australiano Ange Postecoglou.

Una mossa che, a giudicare dai risultati, non ha apportato grossi benefici alla causa. I Reds sotto la nuova guida tecnica continuano a rimandare l’appuntamento con la vittoria (Europa League compresa) e sono reduci da due sconfitte di fila in campionato con Sunderland (0-1) e Newcastle (2-0). Postecoglou è già sulla graticola? Sì, secondo alcuni tabloid. Al Forest serve urgentemente una scossa, soprattutto per migliorare una classifica che attualmente vede Yates e compagni al quartultimo posto, a +1 sulla zona retrocessione. Sarà molto complicato voltare pagina contro il Chelsea, che prima della sosta aveva voltato pagina grazie al doppio successo tra Champions League e Premier con Benfica (1-0) e Liverpool (2-1). Due vittorie che hanno permesso al tecnico Enzo Maresca di tornare a “respirare” ed archiviare un periodo di forte tensione. I Blues, tuttavia, finora si sono rivelati troppo incostanti e non stupisce il settimo posto in classifica a -5 dalla vetta.

Come vedere Nottingham Forest-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nottingham Forest e Chelsea è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Postecoglou, allenatore che predilige un calcio molto offensivo, non è riuscito a “guarire” l’attacco del Forest, che continua a palesare parecchi problemi in fase di possesso palla. I Tricky Trees non partono certamente favoriti ma la sensazione è che cercheranno in tutti i modi di interrompere la striscia di sconfitte contro un Chelsea che finora non ha brillato in quanto a continuità e che come tutti i grandi club potrebbe aver patito la sosta, avendo avuto tanti nazionali impegnati in giro per il mondo. Probabile che andranno a segno entrambe, come è avvenuto quattro volte nei sei incontri andati in scena tra le due squadre da quando il Forest è tornato in massima serie.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Chelsea

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Savona, Sangaré, Anderson, Williams; Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Lavia, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2