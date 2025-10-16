Pronostico Fulham-Arsenal: non succede da due anni

Fulham-Arsenal è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Uno dei tanti derby londinesi ha una particolarità. L’Arsenal, sul campo del Fulham, non vince da due anni. E questo è un dato che sicuramente deve essere sottolineato. E le statistiche, nella serata di sabato, dovranno essere aggiornate.

Sì, la squadra capolista della Premier, gli anni scorsi, non aveva un vero e proprio attaccante a differenza di quanto succede quest’anno ed è un fattore che come sappiamo e come abbiamo già visto potrebbe fare la differenza. Gyokeres è un fattore – anche se non ha iniziato alla grande – ma ha dimostrato di poter risolvere le partite con una sola giocata.

Contro un Fulham che ha soli otto punti dopo sette giornate, che ha preso undici gol (una delle peggiori difese del campionato) i Gunners potrebbero anche evitare quella trappola che, di solito, è la partita del ritorno del campionato dopo la sosta. Parliamo pur sempre di un match delicato – dopo due settimane in giro per il mondo e per l’Europa – ma la squadra di Arteta avrà dei giocatori anche felici di aver segnato in nazionale (vedi Martinelli) o felici di aver raggiunto un obiettivo (vedi Calafiori). Scontata, quindi, la vittoria esterna.

Come vedere Fulham-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida Fulham-Arsenal è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Dentro un match da almeno tre reti complessive, la vittoria dell’Arsenal è assicurata. Gunners vincenti e ancora primi in classifica. Arteta ha le carte in regola per arrivare in fondo, giocandosi il campionato, fino alla fine.

Le probabili formazioni di Fulham-Arsenal

FULHAM (3-4-2-1): Leno; Diop, Andersen, Bassey; Castagne, Lukic, Berge, Sessegnon; Wilson, Iwobi; King.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3