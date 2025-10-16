Pronostico Virtus Entella-Sampdoria: il derby per rinascere

Entella-Sampdoria è una partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Tra Entella e Sampdoria, derby ligure che apre l’ottavo turno della Serie B, ci sono stati quattro scontri diretti nel corso degli anni. E mai i padroni di casa, ovviamente perché hanno una storia diversa rispetto ai blucerchiati, hanno portato a casa la vittoria.

Le due squadre in classifica sono divise da un solo punto: ma se da un lato, l’Entella, è un club che cercherà in tutti i modi di raggiungere la salvezza nel corso dell’annata, dall’altro la Samp è partita ovviamente con altri obiettivi. E non c’è bisogno di spiegare quali anche perché, la squadra, è stata appunto costruita per riuscire a prendersi la promozione. E vabbè, ve l’abbiamo detto.

Sono state settimane intense per Donati, allenatore dei blucerchiati: sa benissimo che la sua posizione è a rischio e una mancata vittoria in questa sfida darebbe forse un’accelerata decisiva al suo cammino in questa squadra. Ha lavorato al meglio – ne siamo certi – delle sue possibilità per riuscire a prendersi qualcosa di importante. Insomma, ci aspettiamo una reazione da parte della Samp che viene dal 4-1 rifilato al Pescara prima della sosta e da tre risultati utili di fila.

Il pronostico

Parliamo di un derby che mette un’altissima posta in palio. Parliamo di un derby che regalerà quasi sicuramente una vittoria alla Sampdoria che vuole continuare a vincere, che ha bisogno di vincere e che ha le carte in regola – vale a dire una rosa importante – per farlo.

Le probabili formazioni di Entella-Sampdoria

ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritello, Marconi; Mezzoni, Franzoni, Benali, Di Mario; Bariti, Dalla Vecchia; Debenedetti.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzikaudunic, Vulikic; Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti; Pafundi, Cherubini; Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1