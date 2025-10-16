Pronostico Burnley-Leeds: i padroni di casa non si sbloccano

Burnley-Leeds è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quattro partite giocate in casa in questa stagione, una sola vittoria, alla prima giornata. Il Burnley davanti ai propri tifosi non si riesce a sbloccare e, in questo modo, la salvezza è davvero complicata.

Una situazione, questa, della quale ne potrebbe approfittare un Leeds – almeno per uscire indenne da questo campo – che invece nell’ultima sfida giocata in trasferta sul campo dei Wolves è riuscito nel colpaccio. Una dimostrazione di squadra concreta, molto abile a difendere e a punire in contropiede. Un atteggiamento tattico che si potrebbe sicuramente rivedere nel pomeriggio di sabato visto che la posta in palio, nonostante siamo solamente all’inizio della stagione, è molto alta. Ma è meglio battere quando il ferro è caldo, o almeno così si dice, no?

Insomma, crediamo fortemente che i Whites – che non hanno vinto gli ultimi due incroci con il Burnley (una vittoria e una sconfitta lo scorso anno) possano riuscire a portare a casa il risultato. Anche un pareggio potrebbe andare bene. Ed è proprio quello che potrebbe venire fuori.

Come vedere Burnley-Leeds in diretta tv e in streaming

La sfida Burnley-Leeds è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.20 su Lottomatica e GoldBet e 3.20 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.85 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

La partita la immaginiamo in pareggio. Da un lato un Burnley aggressivo dall’altro un Leeds attendista e pronto a colpire. Entrambe, inoltre, potrebbero pure trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Burnley-Leeds

BURNLEY (5-4-1): Duvrabka; Walker, Tuanzebe, Laurent, Esteve, Hartman; Tchaouna, Cullen, Florentino, Antonhy; Foster.

LEEDS (4-3-3): Darlow; Bogle, Rodon, Strujk, Gumdundsson; Stach, Ampadu, Longstaff; Aaronson, Carlert-Lewin, Okafor.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1