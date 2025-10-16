Pronostici ammoniti: la doppia del venerdì

Due ammonizioni da cerchiare…in giallo: ecco la nostra scelta in vista delle gare in programma questo venerdì

Tra i tanti spunti che porta in dote il derby ligure tra Virtus Entella e Sampdoria in programma tra poco più di 24 ore, quello riguardante il periodo di forma delle due squadre e l’importanza di un match spartiacque non passano sicuramente in secondo piano. Nonostante non sia una ‘stracittadina’, un confronto regionale è spesso caratterizzato da ritmi intensi e da una contatti più o meno al limite.

Nel nostro itinerario alla scoperta delle gare da ‘puntare’ alla voce ammoniti, si tratta di due particolari tutt’altro che banali. Il che, unito alle caratteristiche delle due squadre e al profilo dell’arbitro che dirigerà l’incontro, crea importanti spazi di manovra. Il fischietto del match sarà infatti Marco Di Bello, arbitro non tanto propenso al dialogo a cui piace…parlare con i cartellini: la media di 4,36 ammonizioni estratte è un dato emblematico.

L’Entella è una squadra piuttosto ‘indisciplinata’ su questo fronte: oltre ad aver già ricevuto 19 gialli, i liguri si sono visti sventolare anche un rosso. A rischiare grosso, soprattutto per il doppio lavoro al quale sarà chiamato, è soprattutto Franzoni. Il mediano di Chiappella non è abituato a tirare indietro la gamba e prova spesso ad inaridire le fonti di gioco avversarie con aggressività e forza fisica.

Pronostici ammoniti: la doppia di venerdì

Non è certo un caso che Franzoni abbia già ricevuto ben tre ammonizioni avendo dalla sua anche una media di oltre un contrasto a partita. Numeri che, nel contesto di una partita che si preannuncia piuttosto magmatica, inducono a prenderne in esame la candidatura anche in modo rilevante.

Spostiamoci ora in Francia dove il Psg di Luis Enrique sfida il Strasburgo in quello che può essere definito a tutti gli effetti un autentico scontro al vertice. Continuando a passare in rassegna il tema ammoniti, occhio ad esempio a Doukouré: il centrale di Rosenior è già incappato in due ammonizioni, complice anche la naturale vocazione a cercare con vigore l’anticipo.

Un’altra ammonizione – soprattutto perché maturabile al cospetto di un avversario difficile da marcare come Ramos, sembra essere una strada tutt’altro che in salita.

Attualmente in aggiornamento, siamo in attesa che comunichino le quote riguardanti le ammonizioni plus di Franzoni e Ramos.