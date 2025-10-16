I pronostici di giovedì 16 ottobre: Brasileirao e Champions League femminile

I pronostici di giovedì 16 ottobre, in campo la Champions League femminile e poi nella notte altre tre partite di Brasileirao

Si approcciano sicuramente in due modi differenti il Bayern Monaco e la Juventus in questa sfida di Champions League. Le padrone di casa devono mettersi alle spalle le sette pere prese dal Barcellona, le bianconere invece dopo aver battuto il Benfica sognano il colpo grosso. Complicato, difficile. Perché il Barcellona fa uno sport a parte e il Bayern Monaco è più forte sulla carta delle bianconere.

La grande ex, Arianna Caruso, passata nello scorso mese di gennaio appunto in Germania, è pronta a trascinare la propria squadra. Sì, non ha giocato tantissimo fino al momento, ma in questa partita, contro avversarie che conosce molto bene anche per gli incroci in nazionale, una maglia da titolare ce l’ha assicurata.

I pronostici sulle altre partite

Si completa inoltre il turno infrasettimanale del campionato brasiliano. La partita dall’esito più scontato, almeno sulla carta, è quella tra Fluminense e Juventude. Inizia una serie di cinque partite su sei in casa in cui la Fluminense vuole provare la rimonta alla zona Libertadores, per farlo però serve iniziare col piede giusto battendo la Juventude.

Si gioca anche in Europa: occhio al gol in Huddersfield-Bolton di League One e agli over di Ilves-KuPS ed Esbjerg-Hobro.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Bayern Monaco-Juventus, Champions League femminile, ore 20:45

Vincenti

BAYERN MONACO (in Bayern Monaco-Juventus, Champions League femminile, ore 18:45)

(in Bayern Monaco-Juventus, ore 18:45) ARSENAL (in Benfica-Arsenal, Champions League femminile, ore 18:45)

(in Benfica-Arsenal, ore 18:45) FLUMINENSE (in Fluminense-Juventude, Brasileirao, ore 02:30)

(in Fluminense-Juventude, ore 02:30) VITORIA O PAREGGIO (in Vitoria-Bahia, Brasileirao, ore 02:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ilves-KuPS , Veikkausliiga, ore 17:00

, Veikkausliiga, ore 17:00 Esbjerg-Hobro, Danimarca First Division, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Atletico Madrid-Manchester United , Champions League femminile, ore 18:45

, Champions League femminile, ore 18:45 Huddersfield-Bolton , League One, ore 21:00

, League One, ore 21:00 PSG-Real Madrid, Champions League femminile, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 8.55 GOLDBET ; 8.57 SNAI; 8.55 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Bayern Monaco-Juventus, Champions League femminile, ore 20:45