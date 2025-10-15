Pronostico Sport Recife-Ceará: hanno già mollato

Sport Recife-Ceara è valida per la ventottesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha già mollato lo Sport Recife. Da sempre ultimo in classifica in campionato e che, vedendo appunto la classifica del massimo campionato brasiliano, non ha nessuna possibilità al momento di prendersi la salvezza. Insomma, le motivazioni in questa parte finale di stagione – anche se la matematica ancora non condanna – saranno quelle che saranno. E di questo, il Ceara, una squadra che lotta per i posti che valgono le coppe, ne potrebbe approfittare.

Sono decimi al momento gli ospiti: e, questa posizione, vorrebbe dire prendersi una posto per la fase a gironi della Coppa Sudamericana, come l’Europa League in Europa. Un posto da difendere – la classifica è cortissima – contro la squadra ultima in classifica che ha pure il peggior attacco dell’intero gruppone brasiliano. Solamente venti gol fatti in ventisei partite per i padroni di casa, condannati – con sedici punti – alla retrocessione. Direte, perché così perentorio? Perché oltre ad esserci diverse squadre in mezzo che sognano la salvezza, la distanza dal Santos, che al momento occupa l’ultimo posto utile per la salvezza, è distante la bellezza di dodici punti. Troppi per pensare ad una rimonta.

Come vedere Sport Recife-Ceara in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventottesima giornata del Brasileirao Sport Recife-Ceara, in programma giovedì allì1:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Ceara è quotata 3.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Nonostante tutto lasci presagire, per quello che vi abbiamo raccontato, ad una vittoria esterna, la situazione per i bookmaker è al contrario. Ma noi crediamo che le motivazioni in questo match potrebbero fare davvero la differenza. Quindi colpaccio del Ceara, per sognare i posti per le coppe il prossimo anno.

Le probabili formazioni di Sport Recife-Ceara

SPORT RECIFE (4-3-3): Gabriel; Candido, Thyere, Antunes Silva, Igor Carius; Matheusinho, Lucas Lima, Leo Pereira; Ze Lucas, Lacerda, Romarinho.

CEARA (4-3-3): Bruno Ferreira; Fabiano, Victor, William, Bahia; Richardson, Sobral, Loreunco; Galeano, Raul, Baya.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0