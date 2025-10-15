Pronostico Santos-Corinthians: un Classico Alvinegro senza stelle

Santos-Corinthians è una partita della ventottesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Occupano rispettivamente il 16esimo e il 12esimo posto nell’attuale classifica del Brasileirao, ma ogni volta che Santos e Corinthians si ritrovano una di fronte all’altra non è mai una partita come le altre. No, il cosiddetto Classico Alvinegro non perde il suo fascino. Neppure in momenti come questo, in cui le due squadre navigano pericolosamente appena sopra la zona retrocessione. Tra le due è il Santos ad essere messo peggio: il Peixe è quintultimo a quota 28 punti ed è reduce da una pesante sconfitta in casa del Cearà (3-0), la prima dopo cinque risultati utili consecutivi (quattro pareggi e una vittoria).

Insomma, la svolta auspicata dal club dopo l’ennesimo cambio in panchina – il quinto nel giro di pochi mesi – non c’è stata. L’argentino Juan Pablo Vojvoda, arrivato lo scorso agosto, ha tanto lavoro da svolgere per fare in modo che il Santos possa raggiungere una salvezza tranquilla, allontanando lo spettro della retrocessione.

Non aiuta l’assenza della stella della squadra, Neymar, alle prese da un po’ di tempo con uno stiramento al bicipite femorale. L’ex Barcellona e PSG non è l’unico a popolare l’infermeria: non sono a disposizione neppure Victor Hugo e i difensori Joao Basso e Mayke. Da questo punto di vista non se la passa bene neanche il Corinthians, che nel Classico Alvinegro dovrà fare a meno di ben quattro giocatori: Rodrigo Garro, Charles, Carrillo e Ramalho. Dorival Junior, allenatore del Timao, potrebbe dover rinunciare all’attaccante Depay, appena rientrato dall’Europa e reduce dagli impegni della sua nazionale (due gol e due assist per l’ex Lione e PSV), che molto probabilmente partirà dalla panchina. Il Corinthians ha 5 punti in più in classifica rispetto al Santos ma il suo rendimento è troppo incostante. Due settimane fa il successo per 3-0 sul Mirassol ha messo fine ad un digiuno di vittorie che durava da tre giornate.

Come vedere Santos-Corinthians in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventottesima giornata del Brasileirao tra Santos e Corinthians, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Il Corinthians in questo momento sembra averne di più rispetto ad un Santos in difficoltà e privo di numerosi titolari, tra cui Neymar. Il fattore campo va però sempre tenuto in conto e così fermo restando che il pareggio è il pronostico più probabile si può optare per la doppia chance interna in un match da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Santos-Corinthians

SANTOS (4-4-2): Brazao; Vinicius, Duarte, Frias, Escobar; Joao Schmidt, Zé Rafael, Rincon, Rollheiser; Guilherme, Lautaro Diaz.

CORINTHIANS (4-3-1-2): Souza; Matheuzinho, Joao Pedro, Gustavo Henrique, Bidu; Raniele, José Martinez, Maycon; Bidon; Negao, Yuri Alberto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1