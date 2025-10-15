Pronostico Roma-Barcellona, Champions League femminile: un solo obiettivo

Roma-Barcellona è una partita della seconda giornata della Champions League femminile. Pronostico e dove vederla in streaming

Da un lato c’è la squadra più forte del mondo, il Barcellona. Dall’altro c’è invece la Roma, che ha iniziato male in Champions League – sei gol presi a Madrid – e che quindi ha un solo e unico obiettivo, quello di limitare i danni.

Difficile, complicato. Quasi impossibile. Anche se la spinta del Tre Fontane – soldout, 2.800 biglietti venduti – potrebbe aiutare a non pensarci. Potrebbe aiutare a non capire chi davvero si ha di fronte. Il Barcellona ha iniziato la massima competizione europea segnando sette gol al Bayern Monaco, una squadra che almeno sulla carta potrebbe prendersi la semifinale. Quindi è evidente il divario tecnico, e fisico, ed economico, che esiste tra questi due club. Ed è evidente che la Roma per questo perderà la partita. La spinta del pubblico non basterà a fermare il Barcellona che potrebbe presto dilagare.

Quindi, il pronostico, ovviamente, pende tutto dalla parte delle catalane che continueranno a vincere in Champions. Mentre per la Roma sarà l’occasione per mettersi alla prova, e cercare di capire dove, quando si affrontano squadre con così valore, si può in qualche modo migliorare.

Come vedere Roma-Barcellona in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Barcellona è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria del Barcellona è quotata 1.03 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL ha il valore di 1.43 sempre negli stessi bookmaker.

Il pronostico

Niente storia, stavolta. Il Barcellona fa totalmente un altro sport e si prenderà vittoria e tre punti senza nemmeno sudare più di tanto. La Roma, invece, ha come obiettivo quello di limitare i danni e chissà, magari segnare anche un gol. Complicato anche questo. Il match, comunque, regalerà almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Roma-Barcellona

ROMA (5-4-1): Baldi; Oladipo, Van Diemen, Heatley, Veje, Thogersen; Greggi, Dragoni, Rieke, Haavi; Viens.

BARCELLONA (4-3-3): Coll; Batlle, Paredes, Leon, Brugts; Bonmati, Gujiarro, Putellas; Graham, Pina, Paralluelo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4