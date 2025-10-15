Pronostico Mirassol-Internacional: blindare il posto per la Libertadores

Mirassol-Internacional è valida per la ventottesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Si fermerà a tre risultati utili di fila la striscia dell’Internacional, una squadra che lotta per non retrocedere. Anche perché, il momento del Mirassol, è bello importante. Parliamo di una formazione che viene dalla bella vittoria contro la Fluminense e che al momento occupa il quarto posto in classifica del massimo campionato brasiliano.

Una squadra che quindi al momento andrebbe diretta alla fase a gironi della Libertadores, ed è questo l’obiettivo dichiarato dei padroni di casa che, con una vittoria, una importantissima vittoria, potrebbero quasi blindare la posizione in classifica. Di certo, al momento, partono con tutti i favori del pronostico. Anche se l’unico confronto che c’è stato, e parliamo della gara d’andata, è finito uno a uno. Quindi in teoria, l’Internacional, qualcosa potrebbe avere da dire.

Non sarà così, nella realtà dei fatti. Da quel momento sono cambiate tantissime cose e il Mirassol ha trovato una quadra importante che l’ha portato ad essere lì, in alto. Con buone possibilità, come detto, di chiudere tra le prime quattro. Questa vittoria si potrebbe rivelare fondamentale davvero.

Come vedere Mirassol-Internacional in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventottesima giornata del Brasileirao Mirassol-Internacional, in programma giovedì allì1:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Mirassol è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Mirassol vincente, che continuerà a sfruttare un importante momento di forma. Una vittoria importante in vista della qualificazione alla Coppa Libertadores. Una sfida, inoltre, da meno di tre reti complessive. E probabilmente con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Mirassol-Internacional

MIRASSOL (4-3-3): Walter; Ramon, Jemmes, Joao Victor, Reinaldo; Jose Aldo, Danielzinho, Guilherme; Negueba, Renato, Eduardo.

INTERNACIONAL (4-4-2): Anthony; Aguirre, Vitao, Mercado, Bernabei, Luis Otavio, Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick; Carbonero, Borre.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0