Pronostico Fortaleza-Vasco da Gama: una vittoria che profuma di salvezza

Fortaleza-Vasco è valida per la ventottesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 2:30: tv, probabili formazioni, pronostico.
Invischiato nelle sabbie mobili della classifica, il Fortaleza, in casa, sembra essere fatto davvero di un’altra pasta rispetto a quando va a giocare in trasferta. Basti pensare che nelle ultime cinque, tra le mura amiche, ha conquistato due vittorie e un pareggio.
Dall’altro lato il Vasco, che solamente per la differenza in questo momento sarebbe dentro un posto per l’Europa del prossimo anno, fuori casa ha vinto solamente una volta – in campionato – sempre guardando lo stesso arco temporale di prima. Evidente che in questo match, il fattore campo, possa essere decisivo. E non sarebbe una cosa diversa rispetto a quello che è venuto fuori nel corso degli ultimi quattro incroci tra queste due formazioni. Sì, è sempre finita con una vittoria dei padroni di casa e se vogliamo metterci il quinto è stato un pari a completare l’opera.
Detto questo, per le motivazioni che tra i padroni di casa ci saranno affinché possano riuscire a tirarsi fuori – con i tre punti sarebbero fuori – dalla zona rossa della classifica, crediamo che una vittoria del Fortaleza sia molto più probabile rispetto ad un’affermazione esterna del Vasco. E andiamo a vedere sotto, come, potrebbe arrivare nel finale questa vittoria.
Come vedere Fortaleza-Vasco in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la ventottesima giornata del Brasileirao Fortaleza-Vasco, in programma giovedì alle 2:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Il pronostico
Vista l’alta posta in palio di questa partita, crediamo che alla fine possa essere un match molto tattico. E quindi con pochi gol. Meno di tre, oseremmo dire. E il Fortaleza dovrebbe vincere senza nemmeno subirlo, quel gol.
Le probabili formazioni di Fortaleza-Vasco
FORTALEZA (4-3-3): Guzman; Britez, Gazal, Avila, Dogo Barbosa; Lucas Sasha, Y. Guzman, Rossetto; Breno Lopes, Lucero, Herrera.
VASCO (4-3-3): Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan, Andrés Gómez.