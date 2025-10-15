Pronostico Botafogo-Flamengo: sono imbattuti da tre derby di fila

Botafogo-Flamengo è una partita della ventottesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Botafogo, settimana dopo settimana, sta vedendo lentamente assottigliarsi le speranze di bissare lo storico trionfo dello scorso anno nel Brasileirao. Il Fogao, a due mesi scarsi dalla fine del campionato, è molto distante dalla vetta e non sembra avere chance concrete di rientrare nella corsa al titolo, per ora circoscritta a Palmeiras e Flamengo.

Il rendimento della squadra allenata da Davide Ancelotti – il figlio d’arte è alla sua prima esperienza al timone di un club dopo la lunga esperienza a fianco del padre – continua infatti ad essere molto discontinuo.

Balza agli occhi soprattutto la discrasia tra match giocati in casa e match giocati in trasferta. Davanti al proprio pubblico i bianconeri sono imbattuti da quattro partite ed hanno vinto le ultime due; fuori casa, invece, il successo manca da cinque turni.

Nell’ultima uscita, a Porto Alegre contro l’Internacional, il Botafogo è incappato in un’altra sconfitta, l’ottava del suo campionato, arrendendosi 2-0 al Colorado. Ancelotti farà nuovamente leva sul calore della tifoseria del Fogao in uno dei tanti derby di Rio de Janeiro (non il più sentito in assoluto) con il Flamengo, senza dubbio una delle sfide più intriganti e piene di significati della ventottesima giornata.

I rossoneri hanno avuto più di 10 giorni di tempo per riflettere sugli errori commessi nella gara con il Bahia, persa 1-0 ma fortemente condizionata dalle espulsioni dell’ex juventino Danilo e di Wallace che hanno lasciato in nove uomini la formazione di Filipe Luis. Sconfitta che però ha permesso al Palmeiras di staccare in classifica De Arrascaeta e compagni, ora secondi a -3 dai biancoverdi di San Paolo.

Come vedere Botafogo-Flamengo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventottesima giornata del Brasileirao tra Botafogo e Flamengo, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.22 su Snai.

Il pronostico

Il Flamengo è rimasto imbattuto negli ultimi tre derby con il Botafogo, avendo avuto la meglio ben nove volte nelle ultime dieci trasferte contro i rivali cittadini. L’ottimo record casalingo del Fogao, tuttavia, non può essere sottovalutato. Si profila un match molto equilibrato, in cui il numero dei gol complessivi sarà probabilmente inferiore a tre. Difficile, allo stesso tempo, che il miglior attacco del torneo, quello del Flamengo, rimanga a secco per due gare di fila.

Le probabili formazioni di Botafogo-Flamengo

BOTAFOGO (3-4-2-1): Linck; Vitinho, Bahia, Barboza, Ricardo; Freitas, Allan; Santiago Rodriguez, Savarino, Jeffinho; Cabral.

FLAMENGO (4-4-2): Rossi; Emerson Royal, Cleiton, Ortiz, Lucas; Carrascal, Jorginho, de la Cruz, Luiz Araujo; Pedro, De Arrascaeta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1